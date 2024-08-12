В Ростовской области жителей пугают беспилотники и падают деревья-автоубийцы

В соцсетях ранее рассказали, что в феврале неизвестные пробрались в военный госпиталь и похитили деньги у находившегося там на лечении военнослужащего. Сейчас воров ищут правоохранительные органы. Исполнение поручения Бастрыкина взяли под контроль в центральном аппарате Следкома.