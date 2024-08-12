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Posted Сегодня, 14:55

Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:57

Updated Сегодня, 14:57

В Ростовской области жителей пугают беспилотники, а деревья атакуют автомобили

В Ростовской области жителей пугают беспилотники и падают деревья-автоубийцы

12 августа 2024, 14:55
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области жителей пугают беспилотники, а деревья атакуют автомобили
Силы РЭБ сбили над Ростовской областью несколько дронов, тем временем в Центральном аппарате СК потребовали доклад о хищении денег в ростовском военном госпитале, а тополь в центре города рухнул на три машины.

Ликвидация дронов

Губернатор Василий Голубев сообщил, что в ночь на 12 августа над Ростовской областью ликвидировали четыре беспилотника. Для борьбы с ними задействовали средства радиоэлектронной борьбы.

Известно, что сбитые БПЛА заметили на юго-западе Ростовской области. Никто из местных жителей не пострадал. О разрушениях в результате атаки дронов не сообщалось.

в ночь на 12 августа над Ростовской областью ликвидировали четыре беспилотникав ночь на 12 августа над Ростовской областью ликвидировали четыре беспилотника
в ночь на 12 августа над Ростовской областью ликвидировали четыре беспилотника
Фото: Минобороны РФ / для иллюстрации
Над Ростовской областью уничтожили четыре беспилотника
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Воровство в военном госпитале

Инфоцентр СК РФ сообщил, что глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему информацию о деле, связанном с хищением денег в военном госпитале в Ростове-на-Дону.

В соцсетях ранее рассказали, что в феврале неизвестные пробрались в военный госпиталь и похитили деньги у находившегося там на лечении военнослужащего. Сейчас воров ищут правоохранительные органы. Исполнение поручения Бастрыкина взяли под контроль в центральном аппарате Следкома.

Бастрыкин потребовал доклад после хищений в военном госпитале Ростова-на-Дону
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Разрушения и пробка из-за тополя

В Telegram-канале в группе «Это Ростов» сообщили о происшествии на Будённовском проспекте. Там сгнивший тополь упал на автомобили. Также дерево оборвало провода электропередач.

Сгнивший тополь упал на автомобилиСгнивший тополь упал на автомобили
Сгнивший тополь упал на автомобили
Фото: ТГ канал «Это Ростов»

Из-за происшествия на участке улицы было затруднено движение, образовалась пробка. Машины стояли в обе стороны проспекта.

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