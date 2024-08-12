В Ростовской области жителей пугают беспилотники и падают деревья-автоубийцы

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Губернатор Василий Голубев сообщил, что в ночь на 12 августа над Ростовской областью ликвидировали четыре беспилотника. Для борьбы с ними задействовали средства радиоэлектронной борьбы.
Известно, что сбитые БПЛА заметили на юго-западе Ростовской области. Никто из местных жителей не пострадал. О разрушениях в результате атаки дронов не сообщалось.
Инфоцентр СК РФ сообщил, что глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему информацию о деле, связанном с хищением денег в военном госпитале в Ростове-на-Дону.
В соцсетях ранее рассказали, что в феврале неизвестные пробрались в военный госпиталь и похитили деньги у находившегося там на лечении военнослужащего. Сейчас воров ищут правоохранительные органы. Исполнение поручения Бастрыкина взяли под контроль в центральном аппарате Следкома.
В Telegram-канале в группе «Это Ростов» сообщили о происшествии на Будённовском проспекте. Там сгнивший тополь упал на автомобили. Также дерево оборвало провода электропередач.
Из-за происшествия на участке улицы было затруднено движение, образовалась пробка. Машины стояли в обе стороны проспекта.