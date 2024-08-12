Водитель в Ростовской области вылетел с дороги в опору ЛЭП и погиб

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
71-летний водитель Hyundai Accent двигался по улице Героев Пионеров в Каменске. Пенсионер не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в опору ЛЭП. Удар был достаточно сильным, и водитель скончался от травм на месте происшествия.
Правоохранительные органы выясняют все подробности смертельного инцидента.
Ранее женщина-водитель погибла в ДТП в Мартыновском районе Ростовской области. Её машина столкнулась с иномаркой на встречной полосе. По словам очевидцев, женщину буквально выбросило на проезжую часть через лобовое стекло машины. Двое пассажиров другого участника ДТП пострадали. Полиция занимается расследованием инцидента.