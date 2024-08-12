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Водитель в Ростовской области вылетел с дороги в опору ЛЭП и погиб

Водитель в Ростовской области вылетел с дороги в опору ЛЭП и погиб

12 августа 2024, 15:07
Фото: 40.mchs.gov.ru / для иллюстрации
Водитель в Ростовской области вылетел с дороги в опору ЛЭП и погиб
Смертельное ДТП произошло в Каменске-Шахтинском, подробностями инцидента поделились в управлении Госавтоинспекции по Ростовской области.

71-летний водитель Hyundai Accent двигался по улице Героев Пионеров в Каменске. Пенсионер не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в опору ЛЭП. Удар был достаточно сильным, и водитель скончался от травм на месте происшествия.

Правоохранительные органы выясняют все подробности смертельного инцидента.

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Ранее женщина-водитель погибла в ДТП в Мартыновском районе Ростовской области. Её машина столкнулась с иномаркой на встречной полосе. По словам очевидцев, женщину буквально выбросило на проезжую часть через лобовое стекло машины. Двое пассажиров другого участника ДТП пострадали. Полиция занимается расследованием инцидента.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Каменск-Шахтинский#Транспорт#Авария#Каменский район#Автомобили#Происшествия
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