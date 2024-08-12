ВТБ и Ростех заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

«Предоставление качественных и надёжных банковских услуг для проведения расчетов по внешнеэкономическим контрактам является одной из основных задач на сегодняшний день. Уверен, что поддержка ВТБ предприятий Ростеха создает условия для выполнения стоящих перед Госкорпорацией задач и способствует обеспечению экономического и технологического суверенитета как отдельных отраслей промышленности, так и страны в целом», — сказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко.