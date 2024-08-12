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Published Сегодня, 10:01

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Застрявший в яме автобус парализовал движение в части Ростова-на-Дону

Застрявший в яме автобус парализовал движение в части Ростова-на-Дону

12 августа 2024, 10:01
Фото: donland.ru / дляиллюстрации
Застрявший в яме автобус парализовал движение в части Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону на пересечении Кузнечной и Пржевальского в яме застрял автобус, сообщили местные жители в Telegram с группе «Это Ростов».

Автобус, который курсирует по маршруту №4 попал одним колесом в яму. Самостоятельно выехать он уже не смог.

Пассажиры рассказали, что транспорт перекрыл проезд на этом участке, что привело к пробкам.

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Застрявший в яме автобус парализовал движение в части Ростова-на-Дону
Видео: ТГ канал «Это Ростов»

«Все фуры стоят, движение на Малиновского, Каширской и прилегающих улицах встало», — заявил автор. Пользователи в комментариях подтвердили, что на том участке есть большая яма.

«Такие же ямы на 12-й линии. Ужас», — заявили ростовчане. Добавим, что официальной информации о застрявшем автобусе не поступало.

Ранее мусоровоз провалился в огромную яму в Таганроге.

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