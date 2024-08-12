Застрявший в яме автобус парализовал движение в части Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Автобус, который курсирует по маршруту №4 попал одним колесом в яму. Самостоятельно выехать он уже не смог.
Пассажиры рассказали, что транспорт перекрыл проезд на этом участке, что привело к пробкам.
«Все фуры стоят, движение на Малиновского, Каширской и прилегающих улицах встало», — заявил автор. Пользователи в комментариях подтвердили, что на том участке есть большая яма.
«Такие же ямы на 12-й линии. Ужас», — заявили ростовчане. Добавим, что официальной информации о застрявшем автобусе не поступало.
Ранее мусоровоз провалился в огромную яму в Таганроге.