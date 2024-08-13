Бастрыкин поручил завести дело из-за треснувшего дома в Ростове-на-Дону

В Сети опубликовали информацию о жилом доме на улице Казахской, возведенном в 1960 году. Сообщается, что фасад здания находится в плохом состоянии — он разрушается, на нем множество трещин, подвал регулярно топит нечистотами.



В июле текущего года жители дома за собственные деньги провели экспертизу, которая установила, что проживание в этом доме представляет угрозу для жизни. Тем не менее, здание до сих пор не было признано аварийным.