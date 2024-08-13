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Published Сегодня, 11:05

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Бастрыкин поручил завести дело из-за потрескавшегося дома в Ростове-на-Дону

Бастрыкин поручил завести дело из-за треснувшего дома в Ростове-на-Дону

13 августа 2024, 11:05
Фото: sledcom.ru
Бастрыкин поручил завести дело из-за потрескавшегося дома в Ростове-на-Дону
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил начать уголовное преследование после жалоб на потрескавшийся многоквартирный дом в Ростове-на-Дону, сообщили в Инфоцентре СК РФ.

В Сети опубликовали информацию о жилом доме на улице Казахской, возведенном в 1960 году. Сообщается, что фасад здания находится в плохом состоянии — он разрушается, на нем множество трещин, подвал регулярно топит нечистотами.

В июле текущего года жители дома за собственные деньги провели экспертизу, которая установила, что проживание в этом доме представляет угрозу для жизни. Тем не менее, здание до сих пор не было признано аварийным.

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Теперь Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и предоставить информацию о том, что удалось выяснить в ходе расследования.

Ранее стало известно, что в городе планируют демонтировать 140-летний дом, который находится на Станиславского.

До этого прокуратура заставила снести многоквартирный дом в регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Александр Бастрыкин#Экспертиза#Аварийное здание#Происшествия
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