Бастрыкин поручил завести дело из-за треснувшего дома в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В Сети опубликовали информацию о жилом доме на улице Казахской, возведенном в 1960 году. Сообщается, что фасад здания находится в плохом состоянии — он разрушается, на нем множество трещин, подвал регулярно топит нечистотами.
В июле текущего года жители дома за собственные деньги провели экспертизу, которая установила, что проживание в этом доме представляет угрозу для жизни. Тем не менее, здание до сих пор не было признано аварийным.
Теперь Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и предоставить информацию о том, что удалось выяснить в ходе расследования.
Ранее стало известно, что в городе планируют демонтировать 140-летний дом, который находится на Станиславского.
До этого прокуратура заставила снести многоквартирный дом в регионе.