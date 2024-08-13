Desport — бывший «Декатлон» — запускает тест-драйв товаров для потребителей

Особое внимание в магазинах Desport получают семьи с детьми. Каждый год, готовясь к новому учебному сезону, родители сталкиваются с тем, что дети выросли так, что не влазят в старую спортивную форму. Новая линейка спортивной одежды для школьников включает готовые наборы для разных видов спорта, в том числе таких как футбол и гимнастика. С помощью этих наборов родители смогут прямо на месте подобрать экипировку для уроков физкультуры и спортивных секций по доступной цене. «Для семей у нас такой посыл: „Приезжайте к нам в гости, посмотрите, познакомитесь. Привозите с собой детей, пусть потестируют“, — добавляет глава Desport.