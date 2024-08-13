Desport — бывший «Декатлон» — запускает тест-драйв товаров для потребителей

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Генеральный директор Desport Дмитрий Страхов рассказал «Ленте.ру» о том, как команда сохраняет традиции международного бренда, представляя россиянам товары для занятий более чем 60 видами спорта по разумным ценам, и ищет собственный путь в развитии бизнеса.
Широко известный в России «Декатлон» вынужденно приостановил работу летом 2022 года из-за изменения цепей поставки. На пересмотр логистических цепочек, заключение прямых договоров с фабриками «Декатлон» по всему миру через нового эксклюзивного дистрибьютера на территории России — компанию Desport — ушло больше года.
Компания является преемником «Декатлон» в России, но контактирует теперь с поставщиками товаров напрямую. Благодаря этому Desport может поддерживать конкурентоспособные цены. Кроме этого, Desport развивает свои собственные торговые марки с учетом знания российского покупателя, приобретённого командой за 18 лет работы в нашей стране, и особенностей наших погодных условий.
Desport запустила онлайн-продажи своих товаров по всей России и сделала ставку на зимние виды спорта — беговые лыжи, коньки, сноуборд. Этого не хватало французскому бренду. В ближайших планах Desport — развивать ассортимент и расширить свое присутствие в городах Сибири и Урала. Помимо ассортимента «Декатлона», предлагаемого россиянам, Desport создает собственные торговые марки. Новый ассортимент, который появится в российской сети, создается по тем же стандартам качества, что и у «Декатлона».
Любой россиянин в последнее время отмечает рост цен, на спортивные товары особенно. По словам Дмитрия Страхова, Desport сдерживает рост цен за счет прямого взаимодействия с производствами и на условиях низкой маржинальности сети. «Она значительно ниже, чем у наших основных конкурентов», — подчеркивает Дмитрий Страхов.
Особое внимание в магазинах Desport получают семьи с детьми. Каждый год, готовясь к новому учебному сезону, родители сталкиваются с тем, что дети выросли так, что не влазят в старую спортивную форму. Новая линейка спортивной одежды для школьников включает готовые наборы для разных видов спорта, в том числе таких как футбол и гимнастика. С помощью этих наборов родители смогут прямо на месте подобрать экипировку для уроков физкультуры и спортивных секций по доступной цене. «Для семей у нас такой посыл: „Приезжайте к нам в гости, посмотрите, познакомитесь. Привозите с собой детей, пусть потестируют“, — добавляет глава Desport.
Многие покупатели часто теряются в выборе подходящего снаряжения. Desport подбирает продавцов, которые сами занимаются спортом и способны, опираясь на собственный опыт, помочь с выбором. «Любой сотрудник магазина вам поможет, — говорит генеральный директор сети. — Это не из серии „лишь бы деньги заработать“, у консультанта нет задачи заставить вас что-то купить, так как из заработок не привязан к продажам. Для нынешней молодежи, для ребят, кто работает в магазине, основа — это интерес», — рассказывает Дмитрий Страхов.
О поставках товаров Desport договаривается с производителями напрямую. Сейчас компания имеет связи с производителями из России, Китая, Вьетнама, Узбекистана, Пакистана. Причем количество российских поставщиков у сети выросло с нескольких десятков до 200 предприятий. «Мы используем для производства собственных торговых марок в том числе и те производственные площадки, которые используют „Декатлон“», — добавляет Дмитрий Страхов.
Прототипы товара подвергаются серьезному профессиональному тестированию, прежде чем он попадает в производство. На этапе производства существует многоступенчатая технология контроля качества. Директор Desport подчеркивает, что безопасность и надежность — это ключевое при разработке товара: «Мы используем все наработки „Декатлон“ в производстве продукта, и наша производственная команда состоит из экспертов в производстве именно спортивного продукта. Они, как и большинство сотрудников нашей компании, сами увлекаются спортом».
Desport планирует внедрить тест-драйв для своих товаров, чтобы покупатели их испытали и решили, насколько они подходит для их тренировок. Дмитрий Страхов отмечает, что этот шаг принесет компании самую ценную информацию — честную обратную связь от клиентов. «Мы на первых порах даже не хотим ограничивать по времени этап тестирования», — добавляет он.
Тестирование станет частью программы лояльности клуба Declub, который уже собрал более 500 тысяч участников. Они уже получают скидки, двухлетнюю гарантию и возможность вернуть товар в течение года, если он не подошел. Сейчас Desport готовится к запуску специализированной доставки в города, где компания еще не успела открыть магазины.