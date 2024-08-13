Для расширения Северного обхода Ростова-на-Дону изымут земли

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
Для расширения существующих двухполосных дорог и продолжения строительства Северного обхода Ростова власти изымут несколько земельных участков. Они расположены в Ростове, а также в Аксайском и Мясниковском районах. По заверениям Минтранса региона, вариантов расширить дорогу без изъятия земли нет.
До конца 2025 года там построят дорогу протяженностью 3,2 километра и два путепровода. Также там реконструируют мост. Ширина дорожного покрытия составит 15 метров, число полос движения увеличат до четырёх.
«Реконструируемый отрезок дороги проходит в районе СНТ „Гайдары“ и подъезда к Ростову-на Дону со стороны Северного обхода», — уточнили в Минтрансе.