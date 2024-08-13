Для расширения Северного обхода Ростова-на-Дону изымут земли

Для расширения существующих двухполосных дорог и продолжения строительства Северного обхода Ростова власти изымут несколько земельных участков. Они расположены в Ростове, а также в Аксайском и Мясниковском районах. По заверениям Минтранса региона, вариантов расширить дорогу без изъятия земли нет.