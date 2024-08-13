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Северный обход Ростова планируют расширить до четырёх полос

Для расширения Северного обхода Ростова-на-Дону изымут земли

13 августа 2024, 16:47
Фото: для иллюстрации / 1MI
Северный обход Ростова планируют расширить до четырёх полос
Северный обход Ростова планируют расширить до четырёх полос, сообщили в Минтрансе региона.

Для расширения существующих двухполосных дорог и продолжения строительства Северного обхода Ростова власти изымут несколько земельных участков. Они расположены в Ростове, а также в Аксайском и Мясниковском районах. По заверениям Минтранса региона, вариантов расширить дорогу без изъятия земли нет.

До конца 2025 года там построят дорогу протяженностью 3,2 километра и два путепровода. Также там реконструируют мост. Ширина дорожного покрытия составит 15 метров, число полос движения увеличат до четырёх.

«Реконструируемый отрезок дороги проходит в районе СНТ „Гайдары“ и подъезда к Ростову-на Дону со стороны Северного обхода», — уточнили в Минтрансе.

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Ранее сообщалось, что в Ростовской области отремонтируют дорогу к маяку в Мержаново.

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