Два трамвайных маршрута запустят из Левенцовки в Ростове. Но есть нюанс

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
На 26-м заседании Ростовской городской Думы рассказали, что к 2028 году в донской столице запланирован запуск двух новых маршрутов трамваев. Так, появится направление №11 «микрорайон Левенцовский — Госпиталь ветеранов войн» и №12 «Микрорайон Левенцовский — ЖД „Сельмаш“. Оба трамвая предусматривают дублирование схемы движения троллейбусов по проспекту Стачки.
«Запуск данных маршрутов окажет прямое влияние на рост пассажиропотока на безрельсовых видах транспорта», — отметил чиновник.
Ранее стало известно, что с проспекта Стачки в Ростове полностью уберут троллейбусы.