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Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

Власти Ростова-на-Дону планируют создать новые трамвайные маршруты

Два трамвайных маршрута запустят из Левенцовки в Ростове. Но есть нюанс

13 августа 2024, 09:08
Фото: rostovgazeta.ru
Власти Ростова-на-Дону планируют создать новые трамвайные маршруты

Два трамвайных маршрута запустят из Левенцовки в Ростове

В Ростове-на-Дону организуют два новых трамвайных маршрута. Проект планируют реализовать к 2028 года, сообщил замглавы горадминистрации по транспорту Дмитрий Симков.

На 26-м заседании Ростовской городской Думы рассказали, что к 2028 году в донской столице запланирован запуск двух новых маршрутов трамваев. Так, появится направление №11 «микрорайон Левенцовский — Госпиталь ветеранов войн» и №12 «Микрорайон Левенцовский — ЖД „Сельмаш“. Оба трамвая предусматривают дублирование схемы движения троллейбусов по проспекту Стачки.

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Фото: Администрация Ростова

«Запуск данных маршрутов окажет прямое влияние на рост пассажиропотока на безрельсовых видах транспорта», — отметил чиновник.

Ранее стало известно, что с проспекта Стачки в Ростове полностью уберут троллейбусы.

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