Два трамвайных маршрута запустят из Левенцовки в Ростове. Но есть нюанс

На 26-м заседании Ростовской городской Думы рассказали, что к 2028 году в донской столице запланирован запуск двух новых маршрутов трамваев. Так, появится направление №11 «микрорайон Левенцовский — Госпиталь ветеранов войн» и №12 «Микрорайон Левенцовский — ЖД „Сельмаш“. Оба трамвая предусматривают дублирование схемы движения троллейбусов по проспекту Стачки.