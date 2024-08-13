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Еще 7 выделенных полос появятся на главных улицах Ростова-на-Дону

Еще семь выделенных полос появятся на главных улицах Ростова-на-Дону

13 августа 2024, 09:06
Фото: rostov-gorod.ru
Еще 7 выделенных полос появятся на главных улицах Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону будет продолжена работа по созданию выделенных полос для общественного транспорта, сообщили на заседании Гордумы.

На заседании прозвучало, что в городе постоянно появляются пробки. Для оптимизации количества транспорта необходимо повысить привлекательность общественного транспорта. Для этого создают выделенные полосы, за счет чего автобусы могут ездить быстрее.

Уже определили перечень дорог, где такие полосы появятся. В планы вошли 12 участков, на данный момент не реализовали проекты на семи из них. Речь идет о центральной части города, в том числе на улице Максима Горького и проспекте Михаила Нагибина.

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Выделенные полосы уже есть на проспектах Стачки, Королева и Космонавтов.

Всего на территории города ввели более 39 километров выделенных полос. Для контроля соблюдения правил проезда задействованы камеры наблюдения.

Ранее стало известно, что более 40% дорог в Ростовской области не соответствуют требованиям.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Общественный транспорт#Гордума
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