rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Кадровые перестановки произошли в администрации Ростова-на-Дону

Кадровые перестановки произошли в администрации Ростова-на-Дону

13 августа 2024, 07:53
Фото: rostovgazeta.ru
Кадровые перестановки произошли в администрации Ростова-на-Дону

Городская дума Ростова утвердила главу администрации Пролетарского района

В Ростове-на-Дону в структуре власти произошли изменения и назначили новых людей на руководящих постах, прозвучало на заседании городской Думы.

Глава городской администрации Алексей Логвиненко поднял вопрос о том, чтобы согласовать назначение Елены Жихарцевой на должность начальника управления культуры. Она родилась в 1974 году в Батайске, а в 1995 году окончила педагогический вуз, став учителем физкультуры.

После этого она 30 проработала в образовательных учреждениях города. С 31 июля 2024 года она находится на посту заместителя начальника управления культуры.

В Ростове-на-Дону уволили инспектора ДПС за ДТП с пострадавшими
Узнать подробнее

Также Логвиненко предложил назначить Зураба Киладзе главой администрации Пролетарского района.

Он родился в 1987 году, окончил технический университет. В 2021 году завершил обучение еще в одном вузе. Трудовую деятельность начал в 2011 году в должности архитектора. А после он трудился в администрации Ленинского района.

Депутаты голосованием утвердили обе кандидатуры единогласно.

Ранее уволился глава Ворошиловского района Ростова Виктор Бережной.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону уволили инспектора ДПС за ДТП с пострадавшимиIntel уволит 18 тысяч сотрудников из-за огромных убытковСтало известно, чем занимался уволившийся первый замглавы ростовского ФСИН
#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Появилось видео задержания экс-сотрудницы военной части ЮВО за госизмену
Сегодня, 10:54
Житель Ростова-на-Дону опрокинул фуру со свиньями на М-4 «Дон»
Сегодня, 11:02
В Ростовской области погибли 60 младенцев
Сегодня, 10:13
Генерал-майор возглавил ГУФСИН по Ростовской области
Сегодня, 09:44
Власти Ростова-на-Дону объяснили, почему в городе разбитые дороги
Сегодня, 08:42
Ростовчанка устроилась в военную часть, чтобы шпионить в пользу Украины
Сегодня, 08:30