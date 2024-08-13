Кадровые перестановки произошли в администрации Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Глава городской администрации Алексей Логвиненко поднял вопрос о том, чтобы согласовать назначение Елены Жихарцевой на должность начальника управления культуры. Она родилась в 1974 году в Батайске, а в 1995 году окончила педагогический вуз, став учителем физкультуры.
После этого она 30 проработала в образовательных учреждениях города. С 31 июля 2024 года она находится на посту заместителя начальника управления культуры.
Также Логвиненко предложил назначить Зураба Киладзе главой администрации Пролетарского района.
Он родился в 1987 году, окончил технический университет. В 2021 году завершил обучение еще в одном вузе. Трудовую деятельность начал в 2011 году в должности архитектора. А после он трудился в администрации Ленинского района.
Депутаты голосованием утвердили обе кандидатуры единогласно.
Ранее уволился глава Ворошиловского района Ростова Виктор Бережной.