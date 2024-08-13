Население Ростовской области вымирает со скоростью больше 2 тысяч человек в месяц

По данным органа статистики, за первые шесть месяцев 2024 года в Ростовской области родились 15,3 тысячи младенцев. При этом рождаемость упала еще на 1,4%. По сравнению с первым полугодием 2023 года в семьях дончан появилось на 222 ребенка меньше.