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Published Сегодня, 13:34

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Updated Сегодня, 13:36

В Ростовской области убыль населения почти достигла 13 тысяч человек

Население Ростовской области вымирает со скоростью больше 2 тысяч человек в месяц

13 августа 2024, 13:34
Фото: Pxhere
В Ростовской области убыль населения почти достигла 13 тысяч человек

В Ростовской области убыль населения почти достигла 13 тысяч человек

В Ростовской области за полгода 2024 года из-за разных причин умерли 28 тысяч человек, следует из отчет Росстата.

По данным органа статистики, за первые шесть месяцев 2024 года в Ростовской области родились 15,3 тысячи младенцев. При этом рождаемость упала еще на 1,4%. По сравнению с первым полугодием 2023 года в семьях дончан появилось на 222 ребенка меньше.

При этом смертность в регионе выросла на 2,3% к показателям шести месяцев 2023 года. Всего из-за разных причин в Ростовской области умерли за полгода 28 тысяч человек.

В результате естественная убыль населения с января по июнь составила примерно 12,7 тысячи человек. Еще год назад данный показатель находился на уровне 11,9 тысячи человек. В среднем население региона сокращается больше чем на 2 тысячи человек в месяц.

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