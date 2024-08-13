Население Ростовской области вымирает со скоростью больше 2 тысяч человек в месяц

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
По данным органа статистики, за первые шесть месяцев 2024 года в Ростовской области родились 15,3 тысячи младенцев. При этом рождаемость упала еще на 1,4%. По сравнению с первым полугодием 2023 года в семьях дончан появилось на 222 ребенка меньше.
При этом смертность в регионе выросла на 2,3% к показателям шести месяцев 2023 года. Всего из-за разных причин в Ростовской области умерли за полгода 28 тысяч человек.
В результате естественная убыль населения с января по июнь составила примерно 12,7 тысячи человек. Еще год назад данный показатель находился на уровне 11,9 тысячи человек. В среднем население региона сокращается больше чем на 2 тысячи человек в месяц.
Ранее в Ростовской области в водоемах погибли более 40 местных жителей.
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