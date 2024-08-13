«Не могли поделить ее»: соседи сообщили о паре, пустившей дочь в мясорубку в Ростове

При этом конфликты у самой пары начались буквально сразу после рождения дочери. Соседка супругов Елена, ссылаясь на слова других соседей, рассказала, что Анастасия с новорождённой дочкой нередко выбегала из квартиры на лестничную площадку во время ссор с Яковом. Ругань супругов регулярно слышали и другие соседи. При этом, по словам соседки, никаких криков и других подозрительных звуков в день трагедии из квартиры Майбороды она не слышала.