«Не могли поделить ее»: соседи сообщили о паре, пустившей дочь в мясорубку в Ростове

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
В конце апреля 2023 года жуткая трагедия развернулась в одном из жилых районов в Ростове. Молодые родители, Яков и Анастасия Майборода, заявили о том, что из их квартиры неизвестные похитили восьмимесячную дочь Елену. Предполагаемые преступники якобы распылили что-то в лицо Анастасии, она потеряла сознание, а когда очнулась, малышки уже не было.
Эта версия вызвала у полицейских подозрение. Никаких признаков похитителей правоохранители в доме не нашли. Зато нашли в самой квартире следы крови. Эксперты провели обыск и нашли останки девочки в морозилке у супругов.
На расследование дела ушло больше года. Сейчас его рассматривают в суде с участием присяжных заседателей.
На прошедшем 13 августа заседании суд заслушал показания соседки пары, одногруппницы Анастасии Майбороды и хозяина квартиры, которую арендовала пара.
Приятельница подсудимой Наталья рассказала, что пара сошлась несколько лет назад, благодаря приложению для онлайн-знакомств. Поначалу их взаимоотношения не вызывали вопросов. Яков и Анастасия поженились, родили дочку Елену и поселились в съёмной квартире.
«Она [Анастасия] всегда хотела выйти замуж и родить ребёнка», — вспоминает Наталья.
Сергей — хозяин квартиры, в которой жила пара, рассказал, что заезжал к ним раз в месяц за оплатой и осматривал жильё. По его словам, в квартире всегда было чисто, у малышки была еда, одежда, а Анастасия всегда проявляла к дочке внимание. Следов побоев на девочке никто из опрошенных свидетелей не замечал.
«Я видел её [Анастасию] с ребёнком. Я приезжал, ребёнок спал, она бегала туда-сюда. Я видел, что она — мама, она ухаживает за ней», — говорит Сергей.
При этом конфликты у самой пары начались буквально сразу после рождения дочери. Соседка супругов Елена, ссылаясь на слова других соседей, рассказала, что Анастасия с новорождённой дочкой нередко выбегала из квартиры на лестничную площадку во время ссор с Яковом. Ругань супругов регулярно слышали и другие соседи. При этом, по словам соседки, никаких криков и других подозрительных звуков в день трагедии из квартиры Майбороды она не слышала.
Арендодатель пары Сергей вспомнил одну из крупных ссор супругов незадолго до убийства девочки.
«Был такой случай, что они там немножко поспорили. Он [Яков] уехал куда-то. Она сказала, что он ушёл. Я ничего не спрашивал. Потом он вернулся, всё наладилось», — вспоминает на суде свидетель.
О постоянных ссорах пары рассказала и одногруппница Анастасии Наталья. По словам свидетельницы, приятельница регулярно жаловалась ей на побои от Якова. Синяки видела и сама Наталья.
«Она жаловалась, что не знает, почему он начал её бить. Резко всё произошло, никакого скандала не было. Они выходили из лифта, и он начал на неё нападать. Она показывала синяки. Собиралась с ним разводиться и снимать квартиру», — рассказывает Наталья.
При этом дочку, как говорит знакомая семьи, Яков никогда не бил.
«Они не могли поделить ребёнка. После первой их драки у них начались непонятные отношения. Они то расходились, то сходились. Яков в органы опеки подавал заявление, что мать неблагополучная. Он хотел забрать ребёнка себе, а она не хотела отдавать. […] Яков к дочке относился хорошо. Каждый хотел первее взять её на руки после разлуки», — говорит свидетель.
Приятельница Анастасии утверждает, что при этом Яков постоянно уходил из семьи. После рождения ребёнка он на месяц ушёл из дома и жил у родителей. На почве конфликтов у Анастасии даже пропало грудное молоко. Сама девушка с новорождённой дочкой также уезжала к отцу в Минводы. В день убийства молодая мать рассказала одногруппнице после занятий, что ждёт скорого окончания учёбы, чтобы развестись с Яковом.
В конце судебного заседания прокурор зачитала результаты некоторых экспертиз, проведённых после убийства восьмимесячной девочки. Следы крови маленькой Елены нашли в ванной, на салфетке, на клинках ножей, ножницах и корпусе электромясорубки. Также эксперты изучили тапок, на котором был эпителий Якова Майбороды. На нём нашли следы крови, но установить чья она, криминалисты не смогли.
Ранее няня убитой восьмимесячной девочки вспомнила о «помутнениях в сознании» у её родителей. Она подозревала отца малышки в употреблении наркотиков.