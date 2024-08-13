Покупатели массово отказываются от приобретения квартир в Ростове. Что случилось?

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
По данным на июль 2024 года, квадратный метр жилья на вторичном рынке в Ростове достиг средней стоимости в 122 тысячи рублей. Средняя цена квартиры в этом сегменте чуть превышает шесть миллионов рублей.
На фоне высоких цен в июле на 7% снизился спрос на покупку вторичного жилья в Ростове. Эта тенденция не характерна для подавляющего числа других городов страны. Аналитики отмечают, что покупатели, наоборот, стали активнее рассматривать покупку квартир в старом фонде. До этого из-за льготной ипотеки большинство из них были нацелены на новостройки.