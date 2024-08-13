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Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 14:49

Updated Сегодня, 14:49

В Ростове резко снизился спрос на покупку квартир при рекордно высоких ценах

Покупатели массово отказываются от приобретения квартир в Ростове. Что случилось?

13 августа 2024, 14:47
Фото: donland.ru
В Ростове резко снизился спрос на покупку квартир при рекордно высоких ценах

Покупатели массово откладывают приобретение квартир в Ростове из-за цен

Спрос на покупку квартир в Ростове-на-Дону упал на 7%, сообщили RostovGazeta аналитики «Авито Недвижимость».

По данным на июль 2024 года, квадратный метр жилья на вторичном рынке в Ростове достиг средней стоимости в 122 тысячи рублей. Средняя цена квартиры в этом сегменте чуть превышает шесть миллионов рублей.

На фоне высоких цен в июле на 7% снизился спрос на покупку вторичного жилья в Ростове. Эта тенденция не характерна для подавляющего числа других городов страны. Аналитики отмечают, что покупатели, наоборот, стали активнее рассматривать покупку квартир в старом фонде. До этого из-за льготной ипотеки большинство из них были нацелены на новостройки.

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Ранее эксперт рассказал, к чему приведут запредельные ставки по ипотеке в Ростове.

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