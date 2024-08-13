Появилось видео задержания экс-сотрудницы военной части ЮВО за госизмену

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
На видео несколько силовиков вышли из машины и схватили за руки женщину, после чего посадили в салон. В следующем кадре показаны оперативные мероприятия у нее дома.
А после этого ростовчанку посадили в камеру. По информации УФСБ, она выполняла задания представителя ГУР Минобороны Украины, с которым общалась в мессенджере.
Для этого подозреваемая устроилась на службу в войсковую часть, собирала информацию и передавала украинской стороне. Теперь в отношении нее завели уголовное дело.
Стало известно, что со службы она уже была уволена и успела устроиться в коммерческую компанию.
Ранее украинца осудили на 11,5 лет за попытку купить детали к ракете С-300 в Ростове.