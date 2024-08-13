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Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Появилось видео задержания экс-сотрудницы войсковую части ЮВО за госизмену

Появилось видео задержания экс-сотрудницы военной части ЮВО за госизмену

13 августа 2024, 10:54
Фото: ФСБ
Появилось видео задержания экс-сотрудницы войсковую части ЮВО за госизмену
В Интернете появилось видео, на котором показан момент задержания жительницы Ростова-на-Дону, работавшей ранее в войсковой части ЮВО, ролик разместил Telegram-канал «Антитеррор СК».

На видео несколько силовиков вышли из машины и схватили за руки женщину, после чего посадили в салон. В следующем кадре показаны оперативные мероприятия у нее дома.

А после этого ростовчанку посадили в камеру. По информации УФСБ, она выполняла задания представителя ГУР Минобороны Украины, с которым общалась в мессенджере.

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Появилось видео задержания экс-сотрудницы войсковую части ЮВО за госизмену
Видео: ФСБ

Для этого подозреваемая устроилась на службу в войсковую часть, собирала информацию и передавала украинской стороне. Теперь в отношении нее завели уголовное дело.

Стало известно, что со службы она уже была уволена и успела устроиться в коммерческую компанию.

Ранее украинца осудили на 11,5 лет за попытку купить детали к ракете С-300 в Ростове.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Задержание#Происшествия
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