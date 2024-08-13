Россиянам рассказали, почему власти Турции планируют заблокировать Telegram

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Власти Турции требуют, чтобы Telegram обратил внимание на каналы с незаконными материалами и удалил их. Чиновники направили около тысячи обращений, но до сих пор не получили ответа. В связи с этим, они предупредили руководство мессенджера о его возможной блокировке на территории страны.
Известно, что местные власти пытаются добиться закрытия каналов, в которых присутствует реклама азартных игр, проституции, продажа запрещенных веществ, а также порнографические видео с участием несовершеннолетних.
Отметим, что в Турции Telegram использует примерно восемь миллионов человек, поэтому страна входит в топ-10 государств по количеству пользователей.
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