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Published Сегодня, 07:39

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Updated Сегодня, 07:41

Россиянам рассказали, почему власти Турции планируют заблокировать Telegram

Россиянам рассказали, почему власти Турции планируют заблокировать Telegram

13 августа 2024, 07:39
Фото: Unsplash
Россиянам рассказали, почему власти Турции планируют заблокировать Telegram
Турецкие власти намерены заблокировать мессенджер Telegram на территории страны, сообщает «Новая Хакасия».

Власти Турции требуют, чтобы Telegram обратил внимание на каналы с незаконными материалами и удалил их. Чиновники направили около тысячи обращений, но до сих пор не получили ответа. В связи с этим, они предупредили руководство мессенджера о его возможной блокировке на территории страны.

Известно, что местные власти пытаются добиться закрытия каналов, в которых присутствует реклама азартных игр, проституции, продажа запрещенных веществ, а также порнографические видео с участием несовершеннолетних.

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Отметим, что в Турции Telegram использует примерно восемь миллионов человек, поэтому страна входит в топ-10 государств по количеству пользователей.

Ранее ростовский политолог рассказал, почему не стоит блокировать YouTube в России.

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#Регина Симакова#Общество#Россия#Ростов-на-Дону#Соцсети#Telegram#Турция#Интернет#18+#Социальные сети#Telegram-каналы#Контент#Контроль контента
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