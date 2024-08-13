Россиянам рассказали, почему власти Турции планируют заблокировать Telegram

Власти Турции требуют, чтобы Telegram обратил внимание на каналы с незаконными материалами и удалил их. Чиновники направили около тысячи обращений, но до сих пор не получили ответа. В связи с этим, они предупредили руководство мессенджера о его возможной блокировке на территории страны.