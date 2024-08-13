Ростовчанка устроилась в военную часть, чтобы шпионить в пользу Украины

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Ростовчанка в мессенджере общалась с представителем ГУР Минобороны Украины и выполняла поступающие приказы. Так, в 2023 году она поступила на службу в одну из войсковых частей ЮВО.
Подозреваемая собирала информацию об арсеналах, базах и складах. После этого все сведения она передала иностранной спецслужбе.
Теперь женщину задержали, у нее конфисковали средства связи, которые она использовала для общения с представителем украинской стороны. В отношении нее возбудили уголовное дело.
В данный момент задержанная не является сотрудницей Минобороны. Ее уволили со службы и она устроилась в коммерческую компанию.
Ранее шпиона из Украины осудили в Ростове за передачу данных о войсках РФ в зоне СВО.
До этого в регионе ФСБ задержали пособника украинской разведки.