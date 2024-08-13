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Updated Сегодня, 08:32

Ростовчанка устроилась в войсковую часть для шпионажа в пользу Украины

Ростовчанка устроилась в военную часть, чтобы шпионить в пользу Украины

13 августа 2024, 08:30
Фото: Изображение Midjourney
Ростовчанка устроилась в войсковую часть для шпионажа в пользу Украины
Силовики задержали жительницу Ростова-на-Дону, которая передавала Украине информацию о ВС РФ, сообщили в региональном УФСБ.

Ростовчанка в мессенджере общалась с представителем ГУР Минобороны Украины и выполняла поступающие приказы. Так, в 2023 году она поступила на службу в одну из войсковых частей ЮВО.

Подозреваемая собирала информацию об арсеналах, базах и складах. После этого все сведения она передала иностранной спецслужбе.

Шпиона из Украины осудили в Ростове за передачу данных о войсках РФ в зоне СВО
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Теперь женщину задержали, у нее конфисковали средства связи, которые она использовала для общения с представителем украинской стороны. В отношении нее возбудили уголовное дело.

В данный момент задержанная не является сотрудницей Минобороны. Ее уволили со службы и она устроилась в коммерческую компанию.

Ранее шпиона из Украины осудили в Ростове за передачу данных о войсках РФ в зоне СВО.

До этого в регионе ФСБ задержали пособника украинской разведки.

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#Илья Протвинов#Происшествия
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