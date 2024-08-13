Стало известно, у кого в Ростове-на-Дону зарплаты достигают 200 тысяч рублей

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Торговый представитель отдела продаж в Ростове может рассчитывать на зарплату в 200 тысяч рублей ежемесячно. Эту вакансию назвали лучшей в августе. От 180 тысяч до 220 тысяч рублей в месяц предлагают в Ростове водителю категории Е. Замыкает тройку лидеров лучших предложений о работе вакансия монтажника интернет-сетей. Он в месяц может получать порядка 130 тысяч рублей в месяц.
Также в топ высокооплачиваемых попала профессия слесаря-сборщика металлоконструкций. Такие специалисты могут рассчитывать на доход в 125 тысяч рублей. Ежемесячно 120 тысяч рублей готовы в Ростове платить главному инженеру проекта.
Ранее сообщалось, что зарплаты крановщиков и машинистов перевалили за 100 тысяч рублей в Ростове.