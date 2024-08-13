rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:15

Published Сегодня, 17:15

Modified Сегодня, 17:15

Updated Сегодня, 17:15

В августе лучшей вакансией в Ростове назвали торгового представителя

Стало известно, у кого в Ростове-на-Дону зарплаты достигают 200 тысяч рублей

13 августа 2024, 17:15
Фото: Изображение Midjourney
В августе лучшей вакансией в Ростове назвали торгового представителя

Самую большую зарплату в Ростове предлагают торговому представителю и водителю

В августе лучшей вакансией в Ростове назвали торгового представителя, сообщили аналитики Superjob.

Торговый представитель отдела продаж в Ростове может рассчитывать на зарплату в 200 тысяч рублей ежемесячно. Эту вакансию назвали лучшей в августе. От 180 тысяч до 220 тысяч рублей в месяц предлагают в Ростове водителю категории Е. Замыкает тройку лидеров лучших предложений о работе вакансия монтажника интернет-сетей. Он в месяц может получать порядка 130 тысяч рублей в месяц.

Стало известно, у кого в Ростове-на-Дону в ближайшие годы упадет зарплата
Узнать подробнее

Также в топ высокооплачиваемых попала профессия слесаря-сборщика металлоконструкций. Такие специалисты могут рассчитывать на доход в 125 тысяч рублей. Ежемесячно 120 тысяч рублей готовы в Ростове платить главному инженеру проекта.

Ранее сообщалось, что зарплаты крановщиков и машинистов перевалили за 100 тысяч рублей в Ростове.

Читайте также:
Стало известно, почему в Ростове стало сложнее найти работу с высшим образованиемСтало известно, где платят самые высокие зарплаты в Ростовской областиНазваны самые востребованные специалисты в Ростовской области
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Зарплата в Ростове#Вакансии в Ростове#Рынок труда в Ростовской области#Ростов
Подпишитесь
В Ростовской области поймали шпионку ВСУ, а жителей пугают смертельной инфекцией
Сегодня, 16:25
Жители Ростова сообщили о работе тревожных сирен в городе 13 августа
Сегодня, 16:06
В Ростовской области рабочий украл со стройки автокран
Сегодня, 15:53
Покупатели массово отказываются от приобретения квартир в Ростове. Что случилось?
Сегодня, 14:47
«Не могли поделить ее»: соседи сообщили о паре, пустившей дочь в мясорубку в Ростове
Сегодня, 15:46
Хватит на целую бусину: эколог рассказал, сколько пластика в день съедают ростовчане
Сегодня, 12:39