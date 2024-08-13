Стало известно, у кого в Ростове-на-Дону зарплаты достигают 200 тысяч рублей

Торговый представитель отдела продаж в Ростове может рассчитывать на зарплату в 200 тысяч рублей ежемесячно. Эту вакансию назвали лучшей в августе. От 180 тысяч до 220 тысяч рублей в месяц предлагают в Ростове водителю категории Е. Замыкает тройку лидеров лучших предложений о работе вакансия монтажника интернет-сетей. Он в месяц может получать порядка 130 тысяч рублей в месяц.