Ученые сообщили об угрозе геомагнитного шторма в Ростовской области

20-часовая магнитная буря накрыла Ростов-на-Дону. Возмущение магнитосферы началось ночью 13 августа. Приблизительно в 6.00 оно достигло своего пика. Согласно прогнозу, буря продержится на уровне выше G1 примерно до 15.00 мск. После этого она упадет до четырех баллов из девяти возможных. Ночью 14 августа ожидаются небольшие вспышки возмущения магнитного поля Земли.