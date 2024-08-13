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Магнитная буря уровня G2 пришла в Ростовскую область

Ученые сообщили об угрозе геомагнитного шторма в Ростовской области

13 августа 2024, 08:58
Фото: Unsplash
Магнитная буря уровня G2 пришла в Ростовскую область
С самого утра Ростов-на-Дону находится под мощным влиянием геомагнитной бури. Сведения размещены на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

20-часовая магнитная буря накрыла Ростов-на-Дону. Возмущение магнитосферы началось ночью 13 августа. Приблизительно в 6.00 оно достигло своего пика. Согласно прогнозу, буря продержится на уровне выше G1 примерно до 15.00 мск. После этого она упадет до четырех баллов из девяти возможных. Ночью 14 августа ожидаются небольшие вспышки возмущения магнитного поля Земли.

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Отметим, что в течение суток 13 августа сохраняется высокая вероятность возникновения геомагнитного шторма — 55%. В это время метеочувствительным людям рекомендуется избегать стрессовых ситуаций и переутомления.

Ранее врач рассказал, как магнитная буря может вызвать инфаркт у жителей Ростовской области.

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