Ученые сообщили об угрозе геомагнитного шторма в Ростовской области

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Published Сегодня, 08:58
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20-часовая магнитная буря накрыла Ростов-на-Дону. Возмущение магнитосферы началось ночью 13 августа. Приблизительно в 6.00 оно достигло своего пика. Согласно прогнозу, буря продержится на уровне выше G1 примерно до 15.00 мск. После этого она упадет до четырех баллов из девяти возможных. Ночью 14 августа ожидаются небольшие вспышки возмущения магнитного поля Земли.
Отметим, что в течение суток 13 августа сохраняется высокая вероятность возникновения геомагнитного шторма — 55%. В это время метеочувствительным людям рекомендуется избегать стрессовых ситуаций и переутомления.
Ранее врач рассказал, как магнитная буря может вызвать инфаркт у жителей Ростовской области.