rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 августа, 07:54

Published 13 августа, 07:54

Modified 13 августа, 07:56

Updated 13 августа, 07:56

В Ростове-на-Дону медиакомпания распланирует 0,82 га земли на Сельмаше

В Ростове-на-Дону медиакомпания распланирует 0,82 га земли на Сельмаше

13 августа 2024, 07:54
Фото: 1MI. В Ростове-на-Дону медиакомпания распланирует 0,82 га земли на Сельмаше
Власти Ростова-на-Дону разрешили ООО «Специализированная медиакомпания „Южный Город“ распланировать участок земли на Сельмаше. Соответствующая документация размещена на сайте госадминистрации.

В Ростове-на-Дону «Южный Город» в течение года подготовит документацию о планировке территории на Сельмаше, а именно в границах улиц: Металлургическая, Червоноармейская, Образцовая. Общая площадь выделенной земли составляет 0,82 гектара.

Контролировать выполнение постановления будет замглавы гордминистрации по строительству и архитектуре Андрей Дукин.

Застройщики массово скупают землю под ЖК в Ростовской области
Узнать подробнее

Отметим, что в настоящим момент на данной территории размещено пять строений.

Ранее донской губернатор Василий Голубев предложил изымать земли для застройки.

Читайте также о том, что в Ростовской области пытаются продать маслозавод более, чем за 250 миллионов рублей.

Читайте также:
В Ростове еврейская община распланирует участок земли у Ворошиловского мостаЕпархия не получила земельный участок в парке Островского в РостовеВ Ростове экспертиза одобрила проект гостиницы на левом берегу Дона
#Регина Симакова#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Земля#Последние новости Ростова на сегодня#Межевание#Документация#Территория#Планировка территории#Земельный участок#Участок#Площадь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика