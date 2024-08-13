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Published Сегодня, 07:54

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В Ростове-на-Дону медиакомпания распланирует 0,82 га земли на Сельмаше

В Ростове-на-Дону медиакомпания распланирует 0,82 га земли на Сельмаше

13 августа 2024, 07:54
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону медиакомпания распланирует 0,82 га земли на Сельмаше
Власти Ростова-на-Дону разрешили ООО «Специализированная медиакомпания „Южный Город“ распланировать участок земли на Сельмаше. Соответствующая документация размещена на сайте госадминистрации.

В Ростове-на-Дону «Южный Город» в течение года подготовит документацию о планировке территории на Сельмаше, а именно в границах улиц: Металлургическая, Червоноармейская, Образцовая. Общая площадь выделенной земли составляет 0,82 гектара.

Контролировать выполнение постановления будет замглавы гордминистрации по строительству и архитектуре Андрей Дукин.

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в настоящим момент на данной территории размещено пять зданийв настоящим момент на данной территории размещено пять зданий
в настоящим момент на данной территории размещено пять зданий
Фото: rostov-gorod.ru

Отметим, что в настоящим момент на данной территории размещено пять строений.

Ранее донской губернатор Василий Голубев предложил изымать земли для застройки.

Читайте также о том, что в Ростовской области пытаются продать маслозавод более, чем за 250 миллионов рублей.

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