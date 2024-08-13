В Ростове-на-Дону медиакомпания распланирует 0,82 га земли на Сельмаше

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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В Ростове-на-Дону «Южный Город» в течение года подготовит документацию о планировке территории на Сельмаше, а именно в границах улиц: Металлургическая, Червоноармейская, Образцовая. Общая площадь выделенной земли составляет 0,82 гектара.
Контролировать выполнение постановления будет замглавы гордминистрации по строительству и архитектуре Андрей Дукин.
Отметим, что в настоящим момент на данной территории размещено пять строений.
Ранее донской губернатор Василий Голубев предложил изымать земли для застройки.
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