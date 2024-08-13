В Ростове-на-Дону суд спас рощу СКА от застройки

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Депутат рассказала, что четвертый Кассационный суд подтвердил решение Ростовского суда о признании незаконным формирование строительного участка в роще СКА. Это значит, что природную зону удастся сохранить в первозданном виде и спасти от застройки.
«Роща СКА снова признана лесной территорией. Браво, вместе Вы, дорогие жители, сила! И доказали это в очередной раз!» — написала Оськина.
Напомним, часть рощи СКА хотели выделить для возведения новостроек. Земельный участок выставили на продажу, что вызвало негативную реакцию у общественности.