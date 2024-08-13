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Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

В Ростове-на-Дону рощу СКА спасли от застройки

В Ростове-на-Дону суд спас рощу СКА от застройки

13 августа 2024, 12:54
Фото: vk.com/deputatoskina
В Ростове-на-Дону рощу СКА спасли от застройки
В Ростове-на-Дону рощу СКА признали лесной территорией, которую нельзя застраивать, сообщила депутат Гордумы Наталья Оськина.

Депутат рассказала, что четвертый Кассационный суд подтвердил решение Ростовского суда о признании незаконным формирование строительного участка в роще СКА. Это значит, что природную зону удастся сохранить в первозданном виде и спасти от застройки.

«Роща СКА снова признана лесной территорией. Браво, вместе Вы, дорогие жители, сила! И доказали это в очередной раз!» — написала Оськина.

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Напомним, часть рощи СКА хотели выделить для возведения новостроек. Земельный участок выставили на продажу, что вызвало негативную реакцию у общественности.

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