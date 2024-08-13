В Ростовской области погибли 60 младенцев

Согласно статистическим данным на 9 августа, за первые полгода 2024 года в Ростовской области умерли 60 детей возрастом до одного года. Так, за май и июнь погибли 17 младенцев. Однако показатель смертности упал на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В 2023 году с января по июнь умерли 80 малышей в возрасте до одного года.