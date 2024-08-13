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В Ростовской области умерли 60 младенцев

В Ростовской области погибли 60 младенцев

13 августа 2024, 10:13
Фото: Unsplash
В Ростовской области умерли 60 младенцев

Младенческая смертность сократилась в Ростовской области на 20%

В Ростовской области за шесть месяцев погибли 60 младенцев. Статистику предоставил Росстат.

Согласно статистическим данным на 9 августа, за первые полгода 2024 года в Ростовской области умерли 60 детей возрастом до одного года. Так, за май и июнь погибли 17 младенцев. Однако показатель смертности упал на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В 2023 году с января по июнь умерли 80 малышей в возрасте до одного года.

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В 2024 году в донском регионе на одну тысячу рожденных приходится 3,7 случая летальных исхода.

Ранее в донской столице 8-месячному младенцу вывели часть кишечника наружу. Малышу понадобился ряд сложных реконструктивных операций.

До этого двое взрослых и ребенок пострадали в сильном столкновении двух иномарок в Ростовской области.

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