В Ростовской области поймали шпионку ВСУ, а жителей пугают смертельной инфекцией

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
В управлении Роспотребнадзора сообщили о выявлении в регионе первого случая заболевания листериозом. Болезнь нашли у жителя Ростова-на-Дону.
Инфекция имеет множество путей возникновения и передачи, а также высокую летальность. Особую опасность листериоз представляет для новорожденных, беременных и пожилых людей.
Основными источниками болезни считаются грызуны, птицы, лисы, дикие копытные, кровососущие и даже домашние животные, в частности свиньи, лошади, кролики, собаки и кошки. Также заражение может произойти через вдыхание пыли, во время внутриутробного контакта ребёнка с матерью через плаценту и после употребления зараженных продуктов.
Специалисты призывают ростовчан обращаться к медикам после появления первых симптомов возможного заболевания. Среди них — боль в животе и горле, повышенная температура, рвота и конъюнктивит.
В региональном управлении ФСБ сообщили о задержании ростовчанки, которая передавала украинским силовикам информацию о ВС РФ. Женщина обращалась в одном из мессенджеров с представителем ГУР Минобороны Украины и выполняла его приказы.
Так, в 2023 году по его наводке она поступила на службу в одну из войсковых частей ЮВО. Ростовчанка собирала данные об арсеналах, базах и складах. Все сведения она передала иностранной спецслужбе.
Силовики задержали шпионку. У неё конфисковали средства связи, которые она использовала для общения с представителем украинской стороны. В отношении неё возбудили уголовное дело.
Жители региона сообщили, что увидели в ночь на 13 августа полярное сияние в небе. Фотографиями явления поделился Telegram-канал «Это Ростов».
Это далеко не первый раз, когда на юг России приходит северное сияние. Учёные связывают это с сильным геомагнитным излучением от Солнца. Ранее они также прогнозировали в Ростовской области магнитные бури.