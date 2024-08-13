В Ростовской области поймали шпионку ВСУ, а жителей пугают смертельной инфекцией

Основными источниками болезни считаются грызуны, птицы, лисы, дикие копытные, кровососущие и даже домашние животные, в частности свиньи, лошади, кролики, собаки и кошки. Также заражение может произойти через вдыхание пыли, во время внутриутробного контакта ребёнка с матерью через плаценту и после употребления зараженных продуктов.