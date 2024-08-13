rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:53

Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 15:55

Updated Сегодня, 15:55

В Ростовской области рабочий украл со стройки автокран за почти три млн рублей

В Ростовской области рабочий украл со стройки автокран

13 августа 2024, 15:53
Фото: Артемка/cc0/wikimedia.org
В Ростовской области рабочий украл со стройки автокран за почти три млн рублей
Полицейские Песчанокопского района задержали подозреваемого в краже автокрана стоимостью свыше 2,8 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе управления МВД по Ростовской области.

В правоохранительные органы обратился гендиректор одной из строительных фирм Песчанокопского района. Он сообщил о краже у него автокрана стоимостью свыше 2,8 миллиона рублей.

Полицейские установили, что кран украл 35-летний рабочий из Краснодарского края. Он трудился в строительной бригаде. Мужчина решил обогатиться незаконным способом, проник на стройку и вывез оттуда автокран.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело. С него взяли подписку о невыезде.

Ростовчанин остался без телефона после того, как помог другому человеку
Узнать подробнее

Ранее у ростовчанина отобрали миллион рублей во время покупки пистолета.

Читайте также:
Вооруженные преступники ворвались в дом к женщине с детьми в Ростовской областиПравозащитник Хуруджи выступил за запрет рекламы о списании долгов в РостовеВ Ростове-на-Дону ограбили ПВЗ маркетплейса OZON
#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Кража#Преступность в Ростовской области#Ростов#Песчанокопский район#Криминал в Ростовской области#Происшествия#МВД России по Ростовской области
Подпишитесь
В Ростовской области поймали шпионку ВСУ, а жителей пугают смертельной инфекцией
Сегодня, 16:25
Жители Ростова сообщили о работе тревожных сирен в городе 13 августа
Сегодня, 16:06
Покупатели массово отказываются от приобретения квартир в Ростове. Что случилось?
Сегодня, 14:47
«Не могли поделить ее»: соседи сообщили о паре, пустившей дочь в мясорубку в Ростове
Сегодня, 15:46
Хватит на целую бусину: эколог рассказал, сколько пластика в день съедают ростовчане
Сегодня, 12:39