В Ростовской области рабочий украл со стройки автокран

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
В правоохранительные органы обратился гендиректор одной из строительных фирм Песчанокопского района. Он сообщил о краже у него автокрана стоимостью свыше 2,8 миллиона рублей.
Полицейские установили, что кран украл 35-летний рабочий из Краснодарского края. Он трудился в строительной бригаде. Мужчина решил обогатиться незаконным способом, проник на стройку и вывез оттуда автокран.
Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело. С него взяли подписку о невыезде.