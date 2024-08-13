В Ростовской области зафиксирован первый случай листериоза

В Ростовской области, а именно в Ростове-на-Дону, зафиксировали один случай листериоза в 2024 году. Инфекция опасна тем, что имеет множество источников возникновения, разнообразные пути передачи, а также высокую летальность. При этом заболеванию больше подвержены младенцы, беременные и пожилые люди.