В Ростовской области зафиксирован первый случай листериоза

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 07:01
В Ростовской области, а именно в Ростове-на-Дону, зафиксировали один случай листериоза в 2024 году. Инфекция опасна тем, что имеет множество источников возникновения, разнообразные пути передачи, а также высокую летальность. При этом заболеванию больше подвержены младенцы, беременные и пожилые люди.
Основными источниками инфекции считаются грызуны, птицы, лисы, дикие копытные, кровососущие и даже домашние животные, в частности свиньи, лошади, кролики, собаки и кошки. Однако заражение человека также может произойти в результате вдыхания пыли, внутриутробного контакта через плаценту и употребления зараженных продуктов.
При проявлении первых симптомов таких, как боль в животе и горле, повышенная температура, рвота, конъюнктивит и так далее, необходимо сразу же обратиться к врачу.
Ранее в Роспотребнадзоре разъяснили, какие штаммы гриппа ожидать в донском регионе.