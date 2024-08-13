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В Ростовской области зафиксирован первый случай листериоза

В Ростовской области зафиксирован первый случай листериоза

13 августа 2024, 06:59
Фото: Pxhere
В Ростовской области зафиксирован первый случай листериоза
В Ростовской область зарегистрировали первый случай заболевания листериозом в 2024 году, сообщает региональный Роспотребнадзор.

В Ростовской области, а именно в Ростове-на-Дону, зафиксировали один случай листериоза в 2024 году. Инфекция опасна тем, что имеет множество источников возникновения, разнообразные пути передачи, а также высокую летальность. При этом заболеванию больше подвержены младенцы, беременные и пожилые люди.

Основными источниками инфекции считаются грызуны, птицы, лисы, дикие копытные, кровососущие и даже домашние животные, в частности свиньи, лошади, кролики, собаки и кошки. Однако заражение человека также может произойти в результате вдыхания пыли, внутриутробного контакта через плаценту и употребления зараженных продуктов.

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При проявлении первых симптомов таких, как боль в животе и горле, повышенная температура, рвота, конъюнктивит и так далее, необходимо сразу же обратиться к врачу.

Ранее в Роспотребнадзоре разъяснили, какие штаммы гриппа ожидать в донском регионе.

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