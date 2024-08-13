В Ростовской области засняли падающий большой метеор Персеиды

Ночью 13 августа в Ростовской области прошел метеоритный поток Персеиды. Местные жители могли увидеть до 100 метеоров в час. Один из них попал на фото во время северного сияния. Яркий огненный след сильно выделился на фоне розово-фиолетового неба.