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Published Сегодня, 11:52

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В Ростовской области засняли падающий большой метеор Персеиды

В Ростовской области засняли падающий большой метеор Персеиды

13 августа 2024, 11:52
Фото: Unsplash
В Ростовской области засняли падающий большой метеор Персеиды
В Ростовской области заметили больших размеров метеор. Астрономическое тело удалось заснять на фоне северного сияния, сообщает телеграм-канал «Это Ростов новости».

Ночью 13 августа в Ростовской области прошел метеоритный поток Персеиды. Местные жители могли увидеть до 100 метеоров в час. Один из них попал на фото во время северного сияния. Яркий огненный след сильно выделился на фоне розово-фиолетового неба.

Жители Ростовской области не остались равнодушными в зрелищному явлению: «Красиво!».

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Фото: Сергей Таранцов / ТГ канал «Это Ростов»

«Завораживающее. Здорово, что удалось заснять такую красоту. Жаль, не смог увидеть вживую», — поделился пользователь.

Дончане также делились тем, где они смогли разглядеть метеор: «Это не Ростов, а Ростовская область»

«И под Ростовом было», — отвечает подписчик.

Читайте также о том, как жители в Ростовской области увидели полярное сияние.

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