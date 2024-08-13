В Ростовской области засняли падающий большой метеор Персеиды

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Ночью 13 августа в Ростовской области прошел метеоритный поток Персеиды. Местные жители могли увидеть до 100 метеоров в час. Один из них попал на фото во время северного сияния. Яркий огненный след сильно выделился на фоне розово-фиолетового неба.
Жители Ростовской области не остались равнодушными в зрелищному явлению: «Красиво!».
«Завораживающее. Здорово, что удалось заснять такую красоту. Жаль, не смог увидеть вживую», — поделился пользователь.
Дончане также делились тем, где они смогли разглядеть метеор: «Это не Ростов, а Ростовская область»
«И под Ростовом было», — отвечает подписчик.
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