Власти обновят 70% дорог в Ростове лишь к 2035 году

Депутат Сергей Авакян рассказал, что в текущем году объём финансирования нацпроекта «Безопасные качественные дороги» увеличен практически в два раза — с 550 миллионов рублей до одного миллиарда рублей. К концу года в Ростове должны привести в нормативное состояние 52% дорог. В прошлом году показатель составил 48,4%.