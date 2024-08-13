Власти обновят 70% дорог в Ростове лишь к 2035 году

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
Депутат Сергей Авакян рассказал, что в текущем году объём финансирования нацпроекта «Безопасные качественные дороги» увеличен практически в два раза — с 550 миллионов рублей до одного миллиарда рублей. К концу года в Ростове должны привести в нормативное состояние 52% дорог. В прошлом году показатель составил 48,4%.
Власти поставили перед собой задачу к 2035 году обновить не менее 70% дорог общего пользования в Ростове. Чтобы достичь эту цель, ежегодно на ремонт дорог придётся тратить 2,5-3 миллиарда рублей.