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По итогам прошлого года, в нормативное состоянии в Ростове привели 48,4% дорог

Власти обновят 70% дорог в Ростове лишь к 2035 году

13 августа 2024, 16:25
Фото: 1MI
По итогам прошлого года, в нормативное состоянии в Ростове привели 48,4% дорог
По итогам прошлого года, в нормативное состоянии в Ростове привели 48,4% дорог, сообщили на заседание гордумы.

Депутат Сергей Авакян рассказал, что в текущем году объём финансирования нацпроекта «Безопасные качественные дороги» увеличен практически в два раза — с 550 миллионов рублей до одного миллиарда рублей. К концу года в Ростове должны привести в нормативное состояние 52% дорог. В прошлом году показатель составил 48,4%.

Власти поставили перед собой задачу к 2035 году обновить не менее 70% дорог общего пользования в Ростове. Чтобы достичь эту цель, ежегодно на ремонт дорог придётся тратить 2,5-3 миллиарда рублей.

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Ранее автобус провалился на отремонтированной дороге в Ростове-на-Дону.

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