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Власти Ростова-на-Дону рассказали, почему каждую зиму разрушаются дороги

Власти Ростова-на-Дону объяснили, почему в городе разбитые дороги

13 августа 2024, 08:42
Фото: donland.ru
Власти Ростова-на-Дону рассказали, почему каждую зиму разрушаются дороги
В Ростове-на-Дону ежегодно наблюдается интенсивное разрушение дорог особенно в зимний период. Замглавы администрации города по транспорту Дмитрий Симков на заседании городской Думы объяснил, почему так происходит.

На 26-м заседании Ростовской-на-Дону гордумы VII созыва подняли вопрос о состоянии автомобильных дорог в городе. Замглавы администрации по транспорту Дмитрий Симков рассказал, что ежегодно в зимний период в донской столице отмечается сильное разрушение дорожного полотна. Главной причиной этого является старение дорожного покрытия при эксплуатации дороги с превышением межремонтных сроков.

Машина загорелась во время заправки под Ростовом-на-Дону
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«Администрация города принимает меры последовательного решения этой проблемы», — заявил чиновник.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону произошли кадровые изменения в городской администрации.

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