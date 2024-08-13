Власти Ростова-на-Дону объяснили, почему в городе разбитые дороги

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
На 26-м заседании Ростовской-на-Дону гордумы VII созыва подняли вопрос о состоянии автомобильных дорог в городе. Замглавы администрации по транспорту Дмитрий Симков рассказал, что ежегодно в зимний период в донской столице отмечается сильное разрушение дорожного полотна. Главной причиной этого является старение дорожного покрытия при эксплуатации дороги с превышением межремонтных сроков.
«Администрация города принимает меры последовательного решения этой проблемы», — заявил чиновник.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону произошли кадровые изменения в городской администрации.