Власти Ростова-на-Дону объяснили, почему в городе разбитые дороги

На 26-м заседании Ростовской-на-Дону гордумы VII созыва подняли вопрос о состоянии автомобильных дорог в городе. Замглавы администрации по транспорту Дмитрий Симков рассказал, что ежегодно в зимний период в донской столице отмечается сильное разрушение дорожного полотна. Главной причиной этого является старение дорожного покрытия при эксплуатации дороги с превышением межремонтных сроков.