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К осени в Ростове оптимизируют графики работы водителей автобусов

Власти Ростова обещают оптимизировать графики водителей автобусов

13 августа 2024, 17:48
Фото: 1MI
К осени в Ростове оптимизируют графики работы водителей автобусов
К осени в Ростове оптимизируют графики работы водителей автобусов, пишет «Молот» со ссылкой на администрацию города.

Чиновники хотят наладить графики сменности и отпусков водителей. Оптимизировать рабочие часы водителей должны уже к началу осени. А с 15 ноября транспортные компания должны увеличить число автобусов на линии. Дело в том, что именно 15 ноября стартует зимний сезон для общественного транспорта. Он продлится до середины апреля.

Нововведения коснутся 15 маршрутов, предусматривающих движение 28 автобусов.

Остаётся в Ростове и проблема нехватки водителей. Они работают на линии на разных направлениях, из-за этого точно оценить наиболее обеспеченные водителями маршруты нельзя.

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Так, ранее сообщалось, что дефицит водителей автобусов в Ростовской области достиг пяти тысяч человек.

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