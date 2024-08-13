Власти Ростова обещают оптимизировать графики водителей автобусов

Чиновники хотят наладить графики сменности и отпусков водителей. Оптимизировать рабочие часы водителей должны уже к началу осени. А с 15 ноября транспортные компания должны увеличить число автобусов на линии. Дело в том, что именно 15 ноября стартует зимний сезон для общественного транспорта. Он продлится до середины апреля.