Власти Ростова обещают оптимизировать графики водителей автобусов

Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
Чиновники хотят наладить графики сменности и отпусков водителей. Оптимизировать рабочие часы водителей должны уже к началу осени. А с 15 ноября транспортные компания должны увеличить число автобусов на линии. Дело в том, что именно 15 ноября стартует зимний сезон для общественного транспорта. Он продлится до середины апреля.
Нововведения коснутся 15 маршрутов, предусматривающих движение 28 автобусов.
Остаётся в Ростове и проблема нехватки водителей. Они работают на линии на разных направлениях, из-за этого точно оценить наиболее обеспеченные водителями маршруты нельзя.
Так, ранее сообщалось, что дефицит водителей автобусов в Ростовской области достиг пяти тысяч человек.