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ВТБ Лизинг анонсирует скидку 300 000 рублей на экскаватор ACE 230

ВТБ Лизинг анонсирует скидку 300 000 рублей на экскаватор ACE 230

13 августа 2024, 07:12
Фото: ВТБ Лизинг
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ВТБ Лизинг в партнёрстве с ООО «ПРО Финансы», эксклюзивным дистрибьютером экскаваторов ACE в России, предлагают выгодные условия лизинга на экскаватор ACE 230. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут оформить эту модель спецтехники в лизинг со скидкой 300 000 рублей.

Предложение распространяется на технику в наличии.

Клиенты ВТБ Лизинг могут выбрать комфортные для себя параметры финансирования, что позволит не выводить из оборота крупную сумму денег единовременно и оптимально распределить нагрузку на бюджет на весь срок лизинга. Лизинговая компания предлагает различные условия сделки: минимальный аванс, минимальное удорожание и минимальный ежемесячный платеж. Также юридические лица и индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения могут сэкономить до 40% за счёт налоговых преференций.

При оформлении со скидкой экскаватора ACE 230 по стоимости 12 200 000 рублей в лизинг на 7 лет с авансом 20% выгода по налогам превысит 8 000 000 рублей, а ежемесячный платёж составит 257 032 руб.* График платежей составляется индивидуально с учётом задач и потребностей клиента. Можно гибко настроить период финансовой аренды и размеры первого и ежемесячного платежей. Например, ежемесячный платёж может быть снижен при внесении большей суммы аванса.

Полноповоротный экскаватор ACE 230 отличается высокой производительностью и надежностью. Двигатель мощностью 181 л. с. обеспечивает бесперебойную работу основных механизмов и низкий расход топлива за счёт системы автоматического отключения при длительном простое. Также экскаватор оборудован усиленным скальным ковшом объемом 1,2 куб. м, что позволяет использовать спецтехнику для выполнения большого объёма работ в строительстве, коммунальном и сельском хозяйстве.

Подать заявку на приобретение в лизинг экскаватора ACE 230 клиенты ВТБ Лизинг могут в режиме онлайн на сайте www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контактного центра компании: 8 800 551 19 18.

*Указаны предварительные расчеты, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна компаниям на ОСН. Стоимость техники действительна на 12.08.2024.

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