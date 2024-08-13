ВТБ Лизинг анонсирует скидку 300 000 рублей на экскаватор ACE 230

Клиенты ВТБ Лизинг могут выбрать комфортные для себя параметры финансирования, что позволит не выводить из оборота крупную сумму денег единовременно и оптимально распределить нагрузку на бюджет на весь срок лизинга. Лизинговая компания предлагает различные условия сделки: минимальный аванс, минимальное удорожание и минимальный ежемесячный платеж. Также юридические лица и индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения могут сэкономить до 40% за счёт налоговых преференций.