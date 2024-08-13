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Published Сегодня, 11:02

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Updated Сегодня, 11:04

Житель Ростова-на-Дону опрокинул фуру со свиньями на М-4 «Дон»

Житель Ростова-на-Дону опрокинул фуру со свиньями на М-4 «Дон»

13 августа 2024, 11:02
Фото: МВД Воронежской области
Житель Ростова-на-Дону опрокинул фуру со свиньями на М-4 «Дон»
Житель Ростова-на-Дону перевозил свиней на фуре, но не справился с управлением и перевернулся на трассе М-4 «Дон», сообщают «Вести Воронеж».

12 августа ростовчанин попал в ДТП в Воронежской области. 52-летний водитель ехал в дневное время по трассе М-4 «Дон» на грузовом автомобиле Mercedes Benz Actros. Мужчина потерял управление, в результате чего фура перевернулась и легла на бок. В грузовике находились свиньи, которые после падения транспорта разбежались по трассе.

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В грузовике находились свиньи, которые после падения транспорта разбежались по всей автодорогеВ грузовике находились свиньи, которые после падения транспорта разбежались по всей автодороге
В грузовике находились свиньи, которые после падения транспорта разбежались по всей автодороге
Фото: МВД Воронежской области

Отметим, что автомобилист и животные не пострадали. Однако очевидцы рассказали, что водителю забинтовали голову. Полицейские проверяют все обстоятельства аварии.

Ранее несовершеннолетний водитель питбайка попал под фуру в Ростовской области.

До этого автомобилист в донском регионе вылетел с дороги в опору ЛЭП и погиб.

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