Житель Ростова-на-Дону опрокинул фуру со свиньями на М-4 «Дон»

12 августа ростовчанин попал в ДТП в Воронежской области. 52-летний водитель ехал в дневное время по трассе М-4 «Дон» на грузовом автомобиле Mercedes Benz Actros. Мужчина потерял управление, в результате чего фура перевернулась и легла на бок. В грузовике находились свиньи, которые после падения транспорта разбежались по трассе.