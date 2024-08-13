Житель Ростова-на-Дону опрокинул фуру со свиньями на М-4 «Дон»

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
12 августа ростовчанин попал в ДТП в Воронежской области. 52-летний водитель ехал в дневное время по трассе М-4 «Дон» на грузовом автомобиле Mercedes Benz Actros. Мужчина потерял управление, в результате чего фура перевернулась и легла на бок. В грузовике находились свиньи, которые после падения транспорта разбежались по трассе.
Отметим, что автомобилист и животные не пострадали. Однако очевидцы рассказали, что водителю забинтовали голову. Полицейские проверяют все обстоятельства аварии.
Ранее несовершеннолетний водитель питбайка попал под фуру в Ростовской области.
До этого автомобилист в донском регионе вылетел с дороги в опору ЛЭП и погиб.