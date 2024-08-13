Жители в Ростовской области увидели полярное сияние

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Автор опубликовал фотографию, показав окрасившееся в различные цвета небо.
«Полярное сияние на севере области. Красотища», — говорится в подписи. В комментариях пользователи сообщили, что на юге региона был аналогичный эффект.
«И в Миллерово было видно. Правда, не очень долго», — заявили местные жители. Также они сообщили, что небо было очень красивым.
До этого жители региона уже видели подобное природное явление в небе.
Ранее смерч сняли на видео жители на окраине Ростова.
Кроме того, ростовский астроном Демин назвал последствия появления корональной дыры на Солнце.