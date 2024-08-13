rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

Жители в Ростовской области увидели полярное сияние

Жители в Ростовской области увидели полярное сияние

13 августа 2024, 04:53
Фото: Это Ростов новости — ТГ
В Ростовской области в ночь на вторник, 13 августа, было заметно полярное сияние, сообщили местные жители в Telegram в группе «Это Ростов новости».

Автор опубликовал фотографию, показав окрасившееся в различные цвета небо.

«Полярное сияние на севере области. Красотища», — говорится в подписи. В комментариях пользователи сообщили, что на юге региона был аналогичный эффект.

Жители Ростова лишились местных фруктов и получили надежду увидеть полярное сияние
Узнать подробнее

«И в Миллерово было видно. Правда, не очень долго», — заявили местные жители. Также они сообщили, что небо было очень красивым.

До этого жители региона уже видели подобное природное явление в небе.

Ранее смерч сняли на видео жители на окраине Ростова.

Кроме того, ростовский астроном Демин назвал последствия появления корональной дыры на Солнце.

Читайте также:
Жители Ростова лишились местных фруктов и получили надежду увидеть полярное сияниеПолярное сияние увидели жители Ростовской области 10 маяОднократное явление: физик заявил, почему полярное сияние в Ростове было красным
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Природные явления#Фотография#Полярное сияние
Подпишитесь
Появилось видео задержания экс-сотрудницы военной части ЮВО за госизмену
Сегодня, 10:54
Житель Ростова-на-Дону опрокинул фуру со свиньями на М-4 «Дон»
Сегодня, 11:02
В Ростовской области погибли 60 младенцев
Сегодня, 10:13
Генерал-майор возглавил ГУФСИН по Ростовской области
Сегодня, 09:44
Власти Ростова-на-Дону объяснили, почему в городе разбитые дороги
Сегодня, 08:42
Ростовчанка устроилась в военную часть, чтобы шпионить в пользу Украины
Сегодня, 08:30