Барбер Еременко предупредил о взрывном росте цен в парикмахерских Ростова

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Собеседник высказывает мнение, что малый бизнес Ростова в сфере парикмахерских услуг, сегодня переживает непростые времена. Конкурировать с крупными сетями становится все сложнее из-за растущих расходов.
«Инфляция идет, все дорожает. Повышается стоимость аренды помещений, растут цены на инструменты, косметику, логистику. Да и контроль становится жестче», — говорит Иван Еременко.
Собеседник делится мнением, что цены повысят не только парикмахерские, но и многие компании, работающие в сфере услуг.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему беднеет население в Ростовской области. Из-за чего люди все чаще прибегают к услугам кредитных и микрофинансовых организаций.