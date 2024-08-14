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Барбер Еременко предупредил о взлете цен в парикмахерских Ростова

Барбер Еременко предупредил о взрывном росте цен в парикмахерских Ростова

14 августа 2024, 08:50
Фото: 1MI
Барбер Еременко предупредил о взлете цен в парикмахерских Ростова
Стоимость на стрижки в Ростове возрастет или перед Новым годом, или сразу после него, сообщил RostovGazeta мастер и директор барбершопа Иван Еременко.

Собеседник высказывает мнение, что малый бизнес Ростова в сфере парикмахерских услуг, сегодня переживает непростые времена. Конкурировать с крупными сетями становится все сложнее из-за растущих расходов.

«Инфляция идет, все дорожает. Повышается стоимость аренды помещений, растут цены на инструменты, косметику, логистику. Да и контроль становится жестче», — говорит Иван Еременко.
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Собеседник делится мнением, что цены повысят не только парикмахерские, но и многие компании, работающие в сфере услуг.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему беднеет население в Ростовской области. Из-за чего люди все чаще прибегают к услугам кредитных и микрофинансовых организаций.

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