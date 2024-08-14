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Published Сегодня, 15:43

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

Жителей Ростова-на-Дону пугают обрушающиеся балконы дома на Казахской

Даже ветер может привести к беде: в Ростове грозят обрушением балконы на Чкаловском

14 августа 2024, 15:43
Фото: bg.rostov-gorod.ru
Жителей Ростова-на-Дону пугают обрушающиеся балконы дома на Казахской

В Ростове грозят обрушением балконы на Чкаловском

Ростовчан настораживает плачевное состояние фасада здания, которое располагается на Казахской улице. Жалоба размещена на сайте «Благоустройство города».

В Ростове-на-Дону разрушаются балконы дома 1965 года постройки. Пятиэтажка находится по адресу Казахская, 74/5. Жители рассказали, что легкий ветерок может привести к обрушению оконных рам, и даже могут полететь стекла. Кроме того, крошится навес. Куски пластика неоднократно прилетали на коляски.

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Ростовчане отмечают, что в здании находится аптека и продуктовый магазин, куда часто ходят пенсионеры. Рядом со строением есть остановка и школа, где могут пострадать маленькие дети.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин приказал завести дело из-за треснувшего строения в Ростове-на-Дону.

До этого в донской столице нашли виновного в разрушении жилого дома на Нариманова.

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