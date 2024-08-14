Даже ветер может привести к беде: в Ростове грозят обрушением балконы на Чкаловском

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
В Ростове-на-Дону разрушаются балконы дома 1965 года постройки. Пятиэтажка находится по адресу Казахская, 74/5. Жители рассказали, что легкий ветерок может привести к обрушению оконных рам, и даже могут полететь стекла. Кроме того, крошится навес. Куски пластика неоднократно прилетали на коляски.
Ростовчане отмечают, что в здании находится аптека и продуктовый магазин, куда часто ходят пенсионеры. Рядом со строением есть остановка и школа, где могут пострадать маленькие дети.
Ранее глава СК Александр Бастрыкин приказал завести дело из-за треснувшего строения в Ростове-на-Дону.
До этого в донской столице нашли виновного в разрушении жилого дома на Нариманова.