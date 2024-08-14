Даже ветер может привести к беде: в Ростове грозят обрушением балконы на Чкаловском

В Ростове-на-Дону разрушаются балконы дома 1965 года постройки. Пятиэтажка находится по адресу Казахская, 74/5. Жители рассказали, что легкий ветерок может привести к обрушению оконных рам, и даже могут полететь стекла. Кроме того, крошится навес. Куски пластика неоднократно прилетали на коляски.