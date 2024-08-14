Донской Минздрав рассказал, можно ли брать больничный из-за магнитных бурь

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
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Updated Сегодня, 12:57
Несмотря на участившиеся магнитные бури в Ростовской области, ведомство отмечает, что метеозависимость не является заболеванием. А это значит, что оформление больничного невозможно.
Напомним, что ранее врач-терапевт рассказал, что возбуждения магнитосферы Земли могут быть очень опасны для людей. Помимо недомоганий, головных болей, повышенного давления и мигреней, бури могут спровоцировать тревожность и даже инфаркт миокарда.
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