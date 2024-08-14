Донской Минздрав рассказал, можно ли брать больничный из-за магнитных бурь

Напомним, что ранее врач-терапевт рассказал, что возбуждения магнитосферы Земли могут быть очень опасны для людей. Помимо недомоганий, головных болей, повышенного давления и мигреней, бури могут спровоцировать тревожность и даже инфаркт миокарда.