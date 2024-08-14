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Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Донской Минздрав рассказал, можно ли метеозависимым брать больничный

Донской Минздрав рассказал, можно ли брать больничный из-за магнитных бурь

14 августа 2024, 12:55
Фото: Unsplash
Донской Минздрав рассказал, можно ли метеозависимым брать больничный
Последние месяцы в Ростовской области увеличилось количество геомагнитных бурь. В связи с этом донской Минздрав рассказал «Дон 24», могут ли метеочувствительные люди рассчитывать на больничный.

Несмотря на участившиеся магнитные бури в Ростовской области, ведомство отмечает, что метеозависимость не является заболеванием. А это значит, что оформление больничного невозможно.

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Напомним, что ранее врач-терапевт рассказал, что возбуждения магнитосферы Земли могут быть очень опасны для людей. Помимо недомоганий, головных болей, повышенного давления и мигреней, бури могут спровоцировать тревожность и даже инфаркт миокарда.

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