Эколог призвал жителей Ростова срочно отказаться от пластиковых досок на кухне

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
По словам ростовского эколога Дмитрия Брыканова, пластик — является наиболее популярным видом упаковки для еды и напитков.
«Пластик дешевый, легкий, прочный, герметичный — он идеальная упаковка для товаров сейчас, потому что они обычно проходят большие транспортировочные пути», — объясняет психолог.
Однако продукты в пластиковых упаковках могут содержать в себе микропластик. Он, как говорит эколог, попадает туда, если упаковка подвергаюсь нагреванию или механическим повреждениям.
Значительно сократить потребление микропластика, по мнению эколога, поможет отказ от покупки продуктов в пластиковой таре.
«Дома продукты лучше хранить не под пищевой пленкой и не в пластиковых контейнерах, а в стеклянных или металлических. Разделочную доску лучше использовать деревянную», — рекомендует эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что Ресурсоснабжающие организации будут штрафовать в Ростове за грязную или холодную воду.