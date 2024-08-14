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Posted Сегодня, 15:23

Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

Как ростовчанам спасти себя от потребления микропластика рассказал эколог

Эколог призвал жителей Ростова срочно отказаться от пластиковых досок на кухне

14 августа 2024, 15:23
Фото: 1MI
Как ростовчанам спасти себя от потребления микропластика рассказал эколог

Эколог Брыканов рассказал о массовом потреблении микропластика ростовчанами

Пластиковые разделочные доски — один из основных источников микропластика в быту, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский эколог Дмитрий Брыканов.

По словам ростовского эколога Дмитрия Брыканова, пластик — является наиболее популярным видом упаковки для еды и напитков.

«Пластик дешевый, легкий, прочный, герметичный — он идеальная упаковка для товаров сейчас, потому что они обычно проходят большие транспортировочные пути», — объясняет психолог.

Однако продукты в пластиковых упаковках могут содержать в себе микропластик. Он, как говорит эколог, попадает туда, если упаковка подвергаюсь нагреванию или механическим повреждениям.

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Значительно сократить потребление микропластика, по мнению эколога, поможет отказ от покупки продуктов в пластиковой таре.

«Дома продукты лучше хранить не под пищевой пленкой и не в пластиковых контейнерах, а в стеклянных или металлических. Разделочную доску лучше использовать деревянную», — рекомендует эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что Ресурсоснабжающие организации будут штрафовать в Ростове за грязную или холодную воду.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Экология
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