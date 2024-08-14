Глава администрации Ростова Логвиненко опроверг введение туристического налога

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Напомним, что в РФ вместо курортного сбора хотят ввести туристический налог. Это должно произойти с 1 января 2025 года.
Пресс-секретарь горадминистрации Мария Петрова сообщила, что этот вид налога появится и в донской столице. Но сейчас Алексей Логвиненко опроверг эту информацию.
Он сообщил, что возможность введения нового налога с 1 января 2025 года находится на рассмотрении. Это право является следствием изменений в Налоговом кодексе РФ.
Чиновник добавил, что решение будут принимать депутаты гордумы. Но перед этим пройдут публичные слушания и рассмотрение специальной думской комиссией.
Ранее стало известно, что налог на бездетность могут ввести в Ростовской области.