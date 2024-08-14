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Updated Сегодня, 13:24

Глава администрации Ростов Логвиненко опроверг введение туристического налога

Глава администрации Ростова Логвиненко опроверг введение туристического налога

14 августа 2024, 13:22
Фото: tourism.rostov-gorod.ru
Глава администрации Ростов Логвиненко опроверг введение туристического налога
В Ростове-на-Дону вопрос о введении туристического налога будут принимать депутаты городской Думы, сообщил глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

Напомним, что в РФ вместо курортного сбора хотят ввести туристический налог. Это должно произойти с 1 января 2025 года.

Пресс-секретарь горадминистрации Мария Петрова сообщила, что этот вид налога появится и в донской столице. Но сейчас Алексей Логвиненко опроверг эту информацию.

Вместо курортного сбора: туристический налог введут в Ростове-на-Дону
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Он сообщил, что возможность введения нового налога с 1 января 2025 года находится на рассмотрении. Это право является следствием изменений в Налоговом кодексе РФ.

Чиновник добавил, что решение будут принимать депутаты гордумы. Но перед этим пройдут публичные слушания и рассмотрение специальной думской комиссией.

Ранее стало известно, что налог на бездетность могут ввести в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Городская Дума#Туристический налог
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