Из-за фестиваля в Ростове перекроют центр города. Где нельзя будет проехать?

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Ограничение для транспорта будет действовать с 15.00 часов 17 августа до 23.40 мск 18 августа. Проехать автомобилисты не смогут на улице Шаумяна от Ворошиловского до Газетного. Также там нельзя будет останавливать и оставлять машины.
Нововведения связаны с проведением фестиваля «Купеческий двор». Там представят гастрономические и ремесленные достижения ростовских предпринимателей.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону на улице Нансена с 15 августа перекроют движение. Проехать нельзя будет в районе дома №99. Ограничение снимут 15 сентября.