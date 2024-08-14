Из-за фестиваля в Ростове перекроют центр города. Где нельзя будет проехать?

Ограничение для транспорта будет действовать с 15.00 часов 17 августа до 23.40 мск 18 августа. Проехать автомобилисты не смогут на улице Шаумяна от Ворошиловского до Газетного. Также там нельзя будет останавливать и оставлять машины.