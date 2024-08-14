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Published Сегодня, 07:36

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Updated Сегодня, 07:38

Из-за гастрофестиваля в Ростове перекроют центр города

Из-за фестиваля в Ростове перекроют центр города. Где нельзя будет проехать?

14 августа 2024, 07:36
Фото: rostov-gorod.ru
Из-за гастрофестиваля в Ростове перекроют центр города

Из-за гастрофестиваля в Ростове перекроют центр города

В Ростове из-за туристического гастро-ремесленного фестиваля «Купеческий двор» ограничат движение, сообщили в городском департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Ограничение для транспорта будет действовать с 15.00 часов 17 августа до 23.40 мск 18 августа. Проехать автомобилисты не смогут на улице Шаумяна от Ворошиловского до Газетного. Также там нельзя будет останавливать и оставлять машины.

Нововведения связаны с проведением фестиваля «Купеческий двор». Там представят гастрономические и ремесленные достижения ростовских предпринимателей.

Алексей Логвиненко рассказал о гастро-ремесленном фестивале «Купеческий двор»
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Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону на улице Нансена с 15 августа перекроют движение. Проехать нельзя будет в районе дома №99. Ограничение снимут 15 сентября.

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