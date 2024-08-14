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Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

К началу учебного года в Ростове увеличат количество автобусов на маршрутах

К началу учебного года в Ростове увеличат количество автобусов на маршрутах

14 августа 2024, 07:54
Фото: rostov-gorod.ru
К началу учебного года в Ростове увеличат количество автобусов на маршрутах
В Ростове к 1 сентября вырастет количество общественного транспорта на городских маршрутах, сообщает «Молот» со ссылкой на пресс-службу администрации.

Власти пообещали, что к началу нового учебного года в Ростове увеличат количество автобусов линиях. Изменения коснутся 15 муниципальных маршрутов. Суммарно число транспорта там увеличат на 28 единиц.

О каких именно маршрутах идёт речь, не уточняется.

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Также в администрации Ростова заявили о планах к началу осени оптимизировать графики водителей автобусов. Власти хотят наладить графики сменности и отпусков водителей. Также с 15 ноября на линиях вырастет число общественного транспорта из-за зимнего режима работы.

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