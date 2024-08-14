К началу учебного года в Ростове увеличат количество автобусов на маршрутах

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Власти пообещали, что к началу нового учебного года в Ростове увеличат количество автобусов линиях. Изменения коснутся 15 муниципальных маршрутов. Суммарно число транспорта там увеличат на 28 единиц.
О каких именно маршрутах идёт речь, не уточняется.
Также в администрации Ростова заявили о планах к началу осени оптимизировать графики водителей автобусов. Власти хотят наладить графики сменности и отпусков водителей. Также с 15 ноября на линиях вырастет число общественного транспорта из-за зимнего режима работы.