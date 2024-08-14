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Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Как в магазине проверить на нитраты овощи и фрукты

Как в магазине проверить на нитраты овощи и фрукты

14 августа 2024, 12:57
Фото: rostovgazeta.ru
Как в магазине проверить на нитраты овощи и фрукты
Покупатели в магазине самостоятельно могут проверить овощи и фрукты на нитраты. Как это сделать, сообщило издание Newia.

Сначала стоит обратить внимание на размер. Если плоды слишком крупные, это может вызвать сомнения. Например, помидоры, которые были выращены в естественных условиях, не могут быть чрезмерно большими, а также обладать слишком ярким цветом, идеальной геометрией. Если вы обнаружили на разрезе белые прожилки, то это может говорить о наличии нитратов.

Не бойтесь понюхать овощ. Свежие натуральные плоды, особенно фрукты, обычно обладают приятным ароматом. Если они пахнут химикатами или вовсе не имеют запаха, стоит воздержаться от покупки.

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Фото: 1MI

В случае клубники лучше остановить выбор на чистых ягодах, так как черные точки могут указывать на наличие нитратов. Если вы нарезали арбуз и заметили желтые волокна, это знак того, что с ягодой может быть не все в порядке.

Не стоит приобретать фрукты и овощи вне их сезона, такие как клубника или виноград зимой. Исследования указывают на то, что в плане пестицидов самый безопасный продукт — это лук. В то же время, наиболее насыщенными химическими веществами являются сельдерей, шпинат, перец и виноград.

Ранее эколог рассказал, сколько пластика в день съедают ростовчане.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Фрукты#Овощи#Помидоры#Нитраты#Плоды
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