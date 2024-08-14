Как в магазине проверить на нитраты овощи и фрукты

Сначала стоит обратить внимание на размер. Если плоды слишком крупные, это может вызвать сомнения. Например, помидоры, которые были выращены в естественных условиях, не могут быть чрезмерно большими, а также обладать слишком ярким цветом, идеальной геометрией. Если вы обнаружили на разрезе белые прожилки, то это может говорить о наличии нитратов.