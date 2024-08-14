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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Камеры установят на всех полосах для автобусов в Ростове-на-Дону

Камеры установят на всех полосах для автобусов в Ростове-на-Дону

14 августа 2024, 11:04
Фото: rostov-gorod.ru
Камеры установят на всех полосах для автобусов в Ростове-на-Дону
На выделенных полосах для общественного транспорта в Ростове установят камеры, такое решение согласовала на минувшем заседании Гордума.

По словам депутатов, нарушение ПДД — главная проблема работы автобусных полос. Власти хотят увеличивать их количество. Но проблема того, что водители машин заезжают на непредназначенную для них полосу остаётся.

Поэтому в Ростове решили установить камеры фиксации нарушений на всех выделенных полосах. Таким образом, водителей-нарушителей смогут штрафовать за выезд на полосы для автобусов.

До 1 ноября администрация Ростова точно определит, сколько комплексов фотовидеофиксации нужно докупить для контроля за выделенными полосами. Но сами средства для покупку и установки камер появятся в бюджете только в следующем году.

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Также сообщалось, что к началу учебного года в Ростове увеличат количество автобусов на маршрутах.

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