Камеры установят на всех полосах для автобусов в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
По словам депутатов, нарушение ПДД — главная проблема работы автобусных полос. Власти хотят увеличивать их количество. Но проблема того, что водители машин заезжают на непредназначенную для них полосу остаётся.
Поэтому в Ростове решили установить камеры фиксации нарушений на всех выделенных полосах. Таким образом, водителей-нарушителей смогут штрафовать за выезд на полосы для автобусов.
До 1 ноября администрация Ростова точно определит, сколько комплексов фотовидеофиксации нужно докупить для контроля за выделенными полосами. Но сами средства для покупку и установки камер появятся в бюджете только в следующем году.