Камеры установят на всех полосах для автобусов в Ростове-на-Дону

Поэтому в Ростове решили установить камеры фиксации нарушений на всех выделенных полосах. Таким образом, водителей-нарушителей смогут штрафовать за выезд на полосы для автобусов.



До 1 ноября администрация Ростова точно определит, сколько комплексов фотовидеофиксации нужно докупить для контроля за выделенными полосами. Но сами средства для покупку и установки камер появятся в бюджете только в следующем году.