«Любовь и неврозы»: как психиатр Олег Силецкий лечил пациентов пением в Ростове

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Но огромную роль в моей судьбе всегда играли мои учителя. Именно они и могли меня увлечь.
Такой яркой творческой личностью и замечательным ученым, педагогом был Олег Яковлевич Силецкий. Он был не только ученым, но и человеком искусства и богемного мира. Прекрасно пел. Мы, студенты, в шутку называли его поющим доцентом-психиатром.
Помню, когда я пришел учиться на кафедру психиатрии, то мне мои друзья сказали: «Георгий, здесь работают очень необычные люди. Тут доктора поют вместе с больными».
И это было правдой. Дело в том, что Олег Яковлевич Силецкий вместе с доцентом Юрием Алексеевичем Кутявиным и врачом-психиатром Татьяной Ивановной Какаулиной организовали вокальный коллектив, который назвали «Психотропинкой». На свои концерты они приглашали известного ростовского психотерапевта с мировым именем Михаила Ефимовича Литвака.
Незабываемо Литвак комментировал их концерт «Любовь и неврозы». Но самое интересное это то, что коллектив «Психотропинка» выступал перед больными психиатрической клиники. Многие пациенты пели вместе со своими лечащими врачами. После концертов самочувствие пациентов улучшалось.
А еще ростовские врачи-психиатры устраивали театральные капустники. Да-да. Было и такое. Кстати, доцент Юрий Алексеевич Кутявин был не только ярким ученым и врачом, но и обладал талантом прирожденного артиста, поэта и режиссера-сценариста.
Капустники эти назывались «Донские встречи». В них, в этих вечерах, принимали участие многие преподаватели кафедры психиатрии.
Мне посчастливилось бывать на этих творческих мероприятиях ростовских психиатров вместе с отцом, заслуженным врачом России Минасом Георгиевичем Багдыковым, который в те годы работал заместителем декана факультета усовершенствования врачей, был доцентом на кафедре хирургии этого же факультета.
А дело было так. Обычно после окончания очередного цикла ФУВа (факультета усовершенствования врачей) устраивался капустник. Ведущим всех этих мероприятий был известный ростовский психиатр Виталий Леонидович Капустянский. Он тоже был участником коллектива «Психотропинка». Не могу не вспомнить также, что участники этого ансамбля становились лауреатами Всесоюзных конкурсов самодеятельного искусства.
Как правило, на всех концертах выступал и мой учитель Олег Яковлевич Силецкий. Он пел арии из известных опер и оперетт, неподражаемо исполнял романсы.
Считаю, что надо отдать должное тогдашнему руководству кафедры психиатрии и факультета усовершенствования врачей, которое поощряло подобное творчество докторов.
Кстати, в то время на кафедре работал и легендарный психиатр Александр Олимпиевич Бухановский, который вычислил печально известного ростовского маньяка Андрея Чикатило.
Не только мой отец, но и я после окончания вуза общался и дружил с Олегом Яковлевичем Силецким. Он жил в Нахичевани и был большим другом Музея русско-армянской дружбы, который располагается на площади Свободы, 14/2.
Помню, как Силецкий пришел на презентацию моей с отцом книги «Арутюн Халибян». Презентация проходила в Музее русско-армянской дружбы в 2011 году. Было незабываемо и очень трогательно.
Олег Яковлевич вместе с профессором Ростовской государственной консерватории имени С. В. Рахманинова, известным музыковедом и певицей Натальей Алексеевной Мещеряковой подготовили не только музыкальный подарок. Это была яркая, насыщенная программа, я бы сказал, настоящая музыкальная лекция. Романсы, которые были исполнены в тот вечер в старинном здании Музея русско-армянской дружбы, не могли не тронуть сердца собравшихся гостей. Мещеряковой и Силецкому неподражаемо аккомпанировала концертмейстер Ростовской государственной консерватории Элеонора Александровна Рабинович.
В октябре 2016 года Олег Яковлевич Силецкий ушел из жизни. Он умер как настоящий артист. С большим успехом прошел его концерт в одном из ростовских ДК. После концерта его поздравляли, говорили, что он в отличной форме, «в голосе». Но вскоре ему стало плохо. На скорой помощи его отвезли в больницу. Через несколько дней Олег Яковлевич скончался. Вот так закончился жизненный путь моего любимого учителя, доброго, милого человека.
И когда я вспоминаю Силецкого, то часто думаю, как важны для нас примеры учителей. Сегодня, на мой взгляд, многие врачи развиты однобоко. Они загружены работой, у них просто нет времени на отдых.
А отдыхать необходимо. И прекрасно, когда хобби и увлечение настолько захватывает человека, что он достигает очень многого. Не может не радовать, когда человек по-настоящему многогранно талантлив. А ведь Олег Яковлевич Силецкий именно таким и был − ярким, неординарным, блистательным и харизматичным.
Ничто в этой жизни не проходит бесследно. По крайней мере, так должно быть. К счастью, творческая деятельность Олега Яковлевича была оценена по достоинству. Он получил звание «Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества».
И еще. Вспоминая Силецкого, думаю, что все-таки я счастливый человек. Ведь в молодые годы мне повезло общаться с очень интересными, яркими, увлеченными и по-настоящему талантливыми людьми. А потому и добрая память об Олеге Яковлевиче будет всегда жить в моем сердце.