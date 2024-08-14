«Любовь и неврозы»: как психиатр Олег Силецкий лечил пациентов пением в Ростове

В октябре 2016 года Олег Яковлевич Силецкий ушел из жизни. Он умер как настоящий артист. С большим успехом прошел его концерт в одном из ростовских ДК. После концерта его поздравляли, говорили, что он в отличной форме, «в голосе». Но вскоре ему стало плохо. На скорой помощи его отвезли в больницу. Через несколько дней Олег Яковлевич скончался. Вот так закончился жизненный путь моего любимого учителя, доброго, милого человека.