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Published Сегодня, 09:55

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Updated Сегодня, 09:57

Лже-сотрудник ФСБ в Ростове обещал договориться с судьями за 30 млн рублей

Лже-сотрудник ФСБ в Ростове обещал договориться с судьями за 30 млн рублей

14 августа 2024, 09:55
Фото: nac.gov.ru / для иллюстрации
Лже-сотрудник ФСБ в Ростове обещал договориться с судьями за 30 млн рублей
Суд в Ростове вынес приговор мошеннику, представлявшемуся сотрудником силового ведомства, подробностями поделились в региональном управлении ФСБ.

Сотрудники ФСБ и СК ранее задержали жителя Ростова по подозрению в мошенничестве. Он представлялся сотрудником центрального аппарата ФСБ России, но в ведомстве на самом деле не работал.

Одной из своих жертв он пообещал передать взятку в 30 миллионов рублей неустановленным должностным лицам, в том числе сотрудникам судебных органов. За деньги они должны были назначить наименее суровое наказание по делу о разбое.

Лже-силовика задержали с поличным при получении первой части денежных средств в размере 15 миллионов рублей. В отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Кировский районный суд Ростова признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы.

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Ранее экс-сотрудницу военной части в Ростове задержали за шпионаж.

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