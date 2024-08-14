Лже-сотрудник ФСБ в Ростове обещал договориться с судьями за 30 млн рублей

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Сотрудники ФСБ и СК ранее задержали жителя Ростова по подозрению в мошенничестве. Он представлялся сотрудником центрального аппарата ФСБ России, но в ведомстве на самом деле не работал.
Одной из своих жертв он пообещал передать взятку в 30 миллионов рублей неустановленным должностным лицам, в том числе сотрудникам судебных органов. За деньги они должны были назначить наименее суровое наказание по делу о разбое.
Лже-силовика задержали с поличным при получении первой части денежных средств в размере 15 миллионов рублей. В отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве.
Кировский районный суд Ростова признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы.