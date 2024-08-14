Минобороны прокомментировало атаку беспилотника на Ростовскую область

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
В течение ночи киевский режим совершил атаку по российским регионам. Для этого использовали беспилотники самолетного типа и ракеты.
На угрозы среагировала система ПВО и сбила воздушные объекты. В том числе один дрон ликвидировали над Ростовской областью.
Губернатор Василий Голубев рассказал, что это произошло в 7 утра. По его словам, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет.
Ранее над донским регионом уже несколько раз сбивали беспилотники. Так, губернатор рассказывал о разрушениях после атаки дронов.
До этого глава региона сделал заявление после атаки 47 беспилотников.