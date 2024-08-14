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Минобороны прокомментировало атаку беспилотника на Ростовскую область

Минобороны прокомментировало атаку беспилотника на Ростовскую область

14 августа 2024, 05:10
Фото: Изображение Midjourney
Над Ростовской областью уничтожили один беспилотник ночью в среду, 14 августа, сообщили в Минобороны.

В течение ночи киевский режим совершил атаку по российским регионам. Для этого использовали беспилотники самолетного типа и ракеты.

На угрозы среагировала система ПВО и сбила воздушные объекты. В том числе один дрон ликвидировали над Ростовской областью.

Система ПВО уничтожила беспилотник над Ростовской областью
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Губернатор Василий Голубев рассказал, что это произошло в 7 утра. По его словам, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет.

Ранее над донским регионом уже несколько раз сбивали беспилотники. Так, губернатор рассказывал о разрушениях после атаки дронов.

До этого глава региона сделал заявление после атаки 47 беспилотников.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Беспилотник#Минобороны#Происшествия
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Система ПВО уничтожила беспилотник над Ростовской областью
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