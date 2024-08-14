«На смену коронавирусу»: врач предупредил ростовчан о тяжелых формах гриппа в 2024-м

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Медики подчеркивают, что грипп — это очень коварное заболевание. Также, как и коронавирус, грипп может давать гриппозную пневмонию, тяжелые поражения верхних дыхательных путей, в том числе с отеком или кровоизлияниями.
«Погибают от гриппа редко. Но, помимо высокой контагиозности и тяжелых форм болезни из-за интоксикации организма, опасность гриппа может поджидать сразу после победы организма над вирусом», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Собеседник объясняет, что после гриппа иммунитет резко ослаблен. Практически на две-три недели организм человека остается незащищенным. В этот период безвредные бактерии, которые живут на коже, на слизистых оболочках, в кишечнике, становятся серьезной угрозой.
«Любая бактерия, воспользовавшись снижением иммунитета, может вызвать гнойный бронхит, тяжелую пневмонию, поражения пазух — фронтиты, гаймориты. Может развиться гнойничковое поражение кожи и многое другое», — объясняет доктор.
В зоне риска, по словам медиков, находятся ростовчане с хроническими патологиями и ослабленным иммунитетом. Особенно опасен грипп для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с болезнями эндокринной системы, с онкологией. А также для лиц, страдающих ожирением.
Ранее RostovGazeta сообщала, что доктора рекомендуют ростовчанам заранее задуматься о защите от гриппа.