«На смену коронавирусу»: врач предупредил ростовчан о тяжелых формах гриппа в 2024-м

В зоне риска, по словам медиков, находятся ростовчане с хроническими патологиями и ослабленным иммунитетом. Особенно опасен грипп для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с болезнями эндокринной системы, с онкологией. А также для лиц, страдающих ожирением.