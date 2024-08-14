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Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

«На смену коронавирусу»: врач рассказал об опасности гриппа для ростовчан осенью 2024

«На смену коронавирусу»: врач предупредил ростовчан о тяжелых формах гриппа в 2024-м

14 августа 2024, 06:25
Фото: 1MI
«На смену коронавирусу»: врач рассказал об опасности гриппа для ростовчан осенью 2024

В поликлинике Ростова предупредили о тяжелых формах гриппа в 2024 году

Врачи опасаются, что со снижением болезненной силы коронавируса у пациентов в Ростовской области могут появиться тяжелые формы гриппа. Чем он будет опасен, рассказали корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Медики подчеркивают, что грипп — это очень коварное заболевание. Также, как и коронавирус, грипп может давать гриппозную пневмонию, тяжелые поражения верхних дыхательных путей, в том числе с отеком или кровоизлияниями.

«Погибают от гриппа редко. Но, помимо высокой контагиозности и тяжелых форм болезни из-за интоксикации организма, опасность гриппа может поджидать сразу после победы организма над вирусом», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.

Собеседник объясняет, что после гриппа иммунитет резко ослаблен. Практически на две-три недели организм человека остается незащищенным. В этот период безвредные бактерии, которые живут на коже, на слизистых оболочках, в кишечнике, становятся серьезной угрозой.

«Любая бактерия, воспользовавшись снижением иммунитета, может вызвать гнойный бронхит, тяжелую пневмонию, поражения пазух — фронтиты, гаймориты. Может развиться гнойничковое поражение кожи и многое другое», — объясняет доктор.
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В зоне риска, по словам медиков, находятся ростовчане с хроническими патологиями и ослабленным иммунитетом. Особенно опасен грипп для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с болезнями эндокринной системы, с онкологией. А также для лиц, страдающих ожирением.

Ранее RostovGazeta сообщала, что доктора рекомендуют ростовчанам заранее задуматься о защите от гриппа.

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