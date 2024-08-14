В Ростове женщина пыталась пронести на вокзал сумку с боеприпасами

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Во время досмотра в сумке женщины нашли 26 патронов, разрешительных документов на них она показать не смогла. Владелицей оказалась жительница ДНР, которая ранее не была судима.
Криминалисты сообщили, что боеприпасы пригодные для выстрелов. И теперь по данному факту возбудили уголовное дело.
«В отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — сказано в сообщении.
Отмечается, что максимальное наказание составляет пять лет колонии. Для чего именно подозреваемой нужны были патроны, не раскрывается.
Ранее сотрудники отдела МВД в аэропорту Платов Ростовской области нашли гранаты и порох.