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Published Сегодня, 09:02

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Updated Сегодня, 09:05

Жительница ДНР с патронами пыталась попасть на вокзал в Ростове-на-Дону

В Ростове женщина пыталась пронести на вокзал сумку с боеприпасами

14 августа 2024, 09:02
Фото: rostovgazeta.ru
Жительница ДНР с патронами пыталась попасть на вокзал в Ростове-на-Дону

Жительница ДНР с патронами пыталась попасть на вокзал в Ростове-на-Дону

В здание главного железнодорожного вокзала в Ростове-на-Дону пыталась зайти женщина с патронами, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.

Во время досмотра в сумке женщины нашли 26 патронов, разрешительных документов на них она показать не смогла. Владелицей оказалась жительница ДНР, которая ранее не была судима.

Криминалисты сообщили, что боеприпасы пригодные для выстрелов. И теперь по данному факту возбудили уголовное дело.

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«В отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — сказано в сообщении.

Отмечается, что максимальное наказание составляет пять лет колонии. Для чего именно подозреваемой нужны были патроны, не раскрывается.

Ранее сотрудники отдела МВД в аэропорту Платов Ростовской области нашли гранаты и порох.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Патроны#Происшествия
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