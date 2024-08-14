rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Огромные пробки появились на М-4 «Дон» в Ростовской области

Огромные пробки появились на М-4 «Дон» в Ростовской области

14 августа 2024, 11:20
Фото: Unsplash
Огромные пробки появились на М-4 «Дон» в Ростовской области
В Ростовской области на нескольких участках дороги М-4 «Дон» в среду, 14 августа, появились заторы, следует из информации онлайн-карт.

Одна из пробок оказалась недалеко от населенного пункта Пролетарка, а ее длина достигает 8 километров. На карте показаны значки, что здесь произошли две автоаварии.

В данный момент затруднен проезд при движении в направлении Москвы. Кроме того, заторы сейчас есть в районе Шахт, Марьевки и аэропорта Платов. Общая длина пробок составляет более 10 километров.

Огромный тополь рухнул на два дерева и спровоцировал пробку в Ростове
Узнать подробнее
Фото: Яндекс. Карты

Добавим, что пока нет информации о том, что за аварии произошли на участке дороги и насколько они серьезные.

Стоит отметить, что пробки на этой трассе появляются регулярно. Так, ранее крупное ДТП затруднило движение на М-4.

А до этого движение на трассе М-4 было парализовало из-за загоревшегося грузовика.

Читайте также:
Огромный тополь рухнул на два дерева и спровоцировал пробку в РостовеОгромная пробка появилась на М-4 «Дон» в Ростовской области из-за ДТПТысяча машин стоят в 13-километровой пробке на трассе из Ростова в Крым
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пробки
Подпишитесь
Омбудсмен рассказал, как запрет телефонов в школах Ростова скажется на детях
Сегодня, 10:28
Политолог Михайлов предупредил о чистках в ГИБДД Ростовской области
Сегодня, 09:06
Стала известна погода на весь сентябрь в Ростовской области
Сегодня, 10:15
Лже-сотрудник ФСБ в Ростове обещал договориться с судьями за 30 млн рублей
Сегодня, 09:55
«Любовь и неврозы»: как психиатр Олег Силецкий лечил пациентов пением в Ростове
Сегодня, 09:20