Огромные пробки появились на М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Одна из пробок оказалась недалеко от населенного пункта Пролетарка, а ее длина достигает 8 километров. На карте показаны значки, что здесь произошли две автоаварии.
В данный момент затруднен проезд при движении в направлении Москвы. Кроме того, заторы сейчас есть в районе Шахт, Марьевки и аэропорта Платов. Общая длина пробок составляет более 10 километров.
Добавим, что пока нет информации о том, что за аварии произошли на участке дороги и насколько они серьезные.
Стоит отметить, что пробки на этой трассе появляются регулярно. Так, ранее крупное ДТП затруднило движение на М-4.
А до этого движение на трассе М-4 было парализовало из-за загоревшегося грузовика.