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Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Омбудсмен рассказал, как запрет телефонов в школах Ростова скажется на жизни детей

Омбудсмен рассказал, как запрет телефонов в школах Ростова скажется на детях

14 августа 2024, 10:28
Фото: Изображение Midjourney
Омбудсмен рассказал, как запрет телефонов в школах Ростова скажется на жизни детей
Многие школы Ростова еще в прошлом году запретили использовать телефоны во время учебных занятий. Переходный период успешно завершен. Дети привыкают сдавать свои мобильные в специальные места для хранения, сообщил RostovGazeta председатель Ростовского Облпрофсоюза образования Владимир Гайворонский.

Напомним, что с нового учебного года в школах Ростова вводится полный запрет на использование телефонов. Такое решение принято федеральными властями.

«Отсутствие мобильных телефонов во время учебного процесса в средних школах — это очень хорошо. Дети перестанут отвлекаться на игры, переписки во время школьных занятий. К тому же, есть достоверные сведения о вреде смартфонов на здоровье человека. Причем на маленьких детей это воздействие наиболее пагубно», — отмечает Владимир Гайворонский.

Также собеседник напоминает немало случаев, когда школьники на видео снимали учебный процесс в школе и выкладывали в сеть.

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Еще одним плюсом от запрета использования смартфонов в школе собеседник считает невозможность снимать на видео школьниковЕще одним плюсом от запрета использования смартфонов в школе собеседник считает невозможность снимать на видео школьников
Еще одним плюсом от запрета использования смартфонов в школе собеседник считает невозможность снимать на видео школьников
Фото: 1MI
«Ситуацию буквально вырывали из контекста. Обыватели обсуждали в социальных сетях методики преподавания учителей. Но учебный процесс — это не общественное место для публичных обсуждений. Недопустимо снимать на видео и выкладывать в сеть педагогический процесс. Это вопросы информационного права», — отмечает эксперт.

Еще одним плюсом от запрета использования смартфонов в школе собеседник считает невозможность снимать на видео школьников.

«Некоторые дети с малых лет начинают вести блоги. Снимают на видео все свои передвижения по школе, других детей. А это допускать нельзя», — резюмирует собеседник.

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