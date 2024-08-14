Омбудсмен рассказал, как запрет телефонов в школах Ростова скажется на детях

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Напомним, что с нового учебного года в школах Ростова вводится полный запрет на использование телефонов. Такое решение принято федеральными властями.
«Отсутствие мобильных телефонов во время учебного процесса в средних школах — это очень хорошо. Дети перестанут отвлекаться на игры, переписки во время школьных занятий. К тому же, есть достоверные сведения о вреде смартфонов на здоровье человека. Причем на маленьких детей это воздействие наиболее пагубно», — отмечает Владимир Гайворонский.
Также собеседник напоминает немало случаев, когда школьники на видео снимали учебный процесс в школе и выкладывали в сеть.
«Ситуацию буквально вырывали из контекста. Обыватели обсуждали в социальных сетях методики преподавания учителей. Но учебный процесс — это не общественное место для публичных обсуждений. Недопустимо снимать на видео и выкладывать в сеть педагогический процесс. Это вопросы информационного права», — отмечает эксперт.
Еще одним плюсом от запрета использования смартфонов в школе собеседник считает невозможность снимать на видео школьников.
«Некоторые дети с малых лет начинают вести блоги. Снимают на видео все свои передвижения по школе, других детей. А это допускать нельзя», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta выясняла, как в Ростовской области строят новые школы.