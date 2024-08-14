Омбудсмен рассказал, как запрет телефонов в школах Ростова скажется на детях

Многие школы Ростова еще в прошлом году запретили использовать телефоны во время учебных занятий. Переходный период успешно завершен. Дети привыкают сдавать свои мобильные в специальные места для хранения, сообщил RostovGazeta председатель Ростовского Облпрофсоюза образования Владимир Гайворонский.

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