Политолог Михайлов предупредил о «чистках» в ГИБДД Ростовской области

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Напомним, что в Ростовской области был задержан начальник ГАИ ОМВД РФ по Аксайскому району. Ему вменяют получение взяток.
По сведениям регионального Управления ФСБ, он каждый месяц требовал, чтобы инспекторы ДПС передавали ему по 8,5 тысячи рублей, а также получал деньги от владельца штрафстоянки.
«Аксайский район считается „кормовым“ для сотрудников ГИБДД. Поэтому арест начальника ГАИ совсем не удивляет. Удивительно то, что это произошло только сейчас. Видимо, продолжалось накопление оперативных материалов», — отмечает Евгений Михайлов.
Собеседник уверен в том, что это не последнее громкое уголовное дело в Ростовской области.
«Начальникам ГИБДД из других районов, которые прилегают к основным федеральным трассам, тоже следует приготовиться к проверкам и возможным задержаниям», — подчеркивает политолог.
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