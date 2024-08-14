Полный запрет на использование телефонов введут в школах Ростовской области

Posted 14 августа, 08:48
Published 14 августа, 08:48
Modified 14 августа, 08:50
Updated 14 августа, 08:50
Законодательный запрет на использование мобильных телефонов вводится с нового учебного года во всех российских школах. Такое решение приняли федеральные власти.
В официальных документах говорится, что «средства подвижной радиотелефонной связи» учащиеся не могут использовать во время учебных занятий. Телефон можно использовать только в экстренных случаях, например, когда ребёнку угрожает опасность.