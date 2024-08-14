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Posted 14 августа, 08:48

Published 14 августа, 08:48

Modified 14 августа, 08:50

Updated 14 августа, 08:50

Полный запрет на использование телефонов введут в школах Ростовской области

Полный запрет на использование телефонов введут в школах Ростовской области

14 августа 2024, 08:48
Фото: rostovgazeta.ru. Полный запрет на использование телефонов введут в школах Ростовской области
С 1 сентября в школах Ростовской области учащимся запретят пользоваться телефонами, соответствующие поправки в закон «Об образовании» приняли в декабре прошлого года.

Законодательный запрет на использование мобильных телефонов вводится с нового учебного года во всех российских школах. Такое решение приняли федеральные власти.

В официальных документах говорится, что «средства подвижной радиотелефонной связи» учащиеся не могут использовать во время учебных занятий. Телефон можно использовать только в экстренных случаях, например, когда ребёнку угрожает опасность.

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Ранее сообщалось, что три новые школы откроют в Ростове-на-Дону с 1 сентября.

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